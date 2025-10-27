3 mete perfette per il Ponte dei Morti in arrivo a novembre – viagginews.com

Il Ponte dei Morti sta per arrivare ed è il momento di decidere dove passare questo breve lasso di tempo. Pronto a scegliere la meta migliore? Te ne consiglio alcune.

Il ponte dei Morti, a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, è uno di quei momenti dell’anno in cui il bisogno di staccare si fa sentire forte. Le giornate si accorciano, l’autunno entra nel vivo e la voglia di un weekend diverso tra atmosfere intime, profumi stagionali e città più tranquille diventa irresistibile.

È il periodo ideale per una fuga di pochi giorni: abbastanza per rigenerarsi, non tanto da dover programmare mesi prima. Se stai pensando di partire, ecco tre mete perfette per vivere questo ponte tra cultura, relax e un pizzico di avventura.

3 mete perfette per una vacanza durante il Ponte dei Morti

Torino in autunno è una poesia di portici e foglie dorate. La città, con i suoi caffè storici e le piazze neoclassiche, regala un fascino discreto e raffinato. A novembre, il clima fresco invita a passeggiare tra le vie del centro, magari con una cioccolata calda in mano, mentre la nebbia del mattino avvolge la Mole Antonelliana.

Perfetta per chi ama l’arte e la cultura, Torino offre musei di primo livello come il Museo Egizio e il Museo del Cinema, ma anche mercati autentici e locali dove gustare un bicerin o piatti della tradizione piemontese. In questo periodo la città si prepara anche agli eventi autunnali e alle prime luminarie natalizie, creando un’atmosfera magica e raccolta.

Lisbona è una carezza di sole anche a novembre. Le sue stradine ripide e i tram gialli che salgono e scendono dalle colline raccontano una città viva, nostalgica e romantica. Qui l’autunno è dolce, le giornate ancora luminose e il ritmo più lento rispetto all’estate.

Tra un pastel de nata in una pasticceria di quartiere e una sosta a un miradouro con vista sull’oceano, Lisbona invita a lasciarsi trasportare dalla sua musica, dal profumo del mare e dalla gentilezza dei suoi abitanti.

È la meta perfetta per chi cerca un po’ di calore, una fuga fuori stagione con il fascino dei tramonti rosati sul Tago e l’energia sincera di una capitale accogliente e mai caotica.

Siviglia è un abbraccio di colori, suoni e profumi. Anche a novembre le giornate sono miti e la città vibra di vita, tra i giardini del Real Alcázar e le piazze animate da musica e tapas.

È una destinazione che unisce storia e passione: le ceramiche colorate, le chiese barocche, le stradine del quartiere di Santa Cruz sembrano uscite da una fiaba mediterranea. Passeggiare lungo il Guadalquivir al tramonto o assistere a uno spettacolo di flamenco in una piccola taverna sono esperienze che restano nel cuore. Siviglia è perfetta per chi desidera un viaggio sensoriale, dove cultura e piacere si fondono in un ritmo tutto andaluso.