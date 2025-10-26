Zucca e fagioli, l’inaspettata combo per un primo cremoso e goloso

Da un incontro inaspettato tra zucca e fagioli nasce un primo piatto cremoso e gustoso dai profumi autunnali.

L’autunno è una stagione molto sottovalutata. Essendo preludio dell’inverno viene avvertita da molte persone come un periodo malinconico, triste, in cui la natura inizia a spegnersi. In realtà i colori, i profumi e i rumori dell’autunno sono speciali e regalano incredibili sorprese.

Rivalutiamo l’autunno, una stagione spesso sminuita. È vero, le giornate si accorciano, spesso il cielo è grigio, le foglie iniziano a staccarsi dai rami e il cinguettio degli uccelli diventa più rado. Ma l’autunno è anche alberi dalle calde sfumature, manti gialli e rossi che ricoprono le strade, il profumo delle castagne, il gusto della zucca. Dal foliage con le sue nuance spettacolari per gli occhi alle bontà stagionali che dona la terra.

L’autunno è prodotti buoni e salutari che arricchiscono la dieta donando colori e sapori unici ai piatti. Abbiamo già citato zucca e castagne come protagonisti di questa stagione. Poi ci sono i funghi, le mele, i frutti di bosco, le melagrane. Si possono preparare ricette deliziose e sane come la pasta con zucca e fagioli, una coccola da regalarsi a cena quando le temperature iniziano a diminuire.

La pasta con zucca e fagioli cremosa e super gustosa

La ricetta l’abbiamo trovata sulla pagina Instagram @piovono_polpette ed è pura armonia tra zucca e fagioli. Una combinazione che per tante persone sarà una novità anzi una vera e propria rivelazione. Pronti a scoprire un gusto nuovo e buonissimo?

INGREDIENTI

200 grammi di pasta mista

180 grammi di fagioli borlotti pre cotti

200 grammi di fagioli cannellini pre cotti

250 grammi di zucca pulita

uno spicchio d’aglio

1 scalogno

erbe aromatiche

olio evo

sale

peperoncino

1 litro di brodo vegetale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabel De Simone (@piovono.ricette)

PREPARAZIONE

Fate rosolare lo scalogno tritato finemente con uno spicchio d’aglio, peperoncino e un po’ d’olio. Tagliate la zucca a cubetti e unitela allo scalogno. Mescolate e fate rosolare qualche minuto. Aggiungete del brodo e salate. Passati pochi minuti aggiungete i fagioli borlotti e i cannellini precedentemente lessati (o in scatola). Unite altro brodo ed erbe aromatiche (salvia, alloro e rosmarino). Cuocete per una decina di minuti poi togliete il rametto di rosmarino. Mettete un mestolo dei fagioli in un bicchiere alto e frullate per ottenere una crema. Cuocete la pasta nella pentola con i fagioli rimasti aggiungendo altro brodo se serve. Quasi a fine cottura aggiungete la crema e mescolate.

Se piace si può aggiungere del prezzemolo tritato, mescolare e poi impiattare. Non avendo tempo di preparare il brodo vegetale si può sostituire con dell’acqua calda.