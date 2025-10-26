Pane avanzato? Non gettarlo, prepara questa ricetta: risparmi e mangi con gusto!

In cucina ci vuole inventiva, soprattutto tanta voglia di preparare piatti unici: con questa ricetta anche il pane avanzato diventa gourmet!

Non tutti mangiano carboidrati, ma capita spesso di acquistare del pane che poi avanzato, non si sa cosa farsene. Se gettarlo via oppure pensare di ammorbidirlo con qualche tecnica particolare. Ebbene, questa ricetta è davvero una fonte di benefici. Sia perché permette di preparare un piattino gustoso, ma anche perché fa risparmiare un sacco di soldi.

La prima mossa da fare è abbastanza nota, ma bisogna compierla nel modo giusto. È vero che il pane lo si può ammorbidire con acqua o latte, ma molti sbagliano le dosi. Per cui si consiglia di porre in essere una porzione di 50/50 dei due liquidi. Questo perché il latte essendo più grasso e ricco di proteine, potrebbe stravolgerne il gusto.

Al tempo stesso, l’acqua non deve essere messa in eccesso, altrimenti diventa troppo morbido, e il composto sarà poi impossibile da lavorare. Di seguito, si presentano gli ingredienti, ma questo non significa che non si possano adottare altre varianti. Dipende dal gusto personale e anche da ciò che si ha in frigo o in dispensa.

Ecco come con questa ricetta il pane avanzato diventa gourmet

Compresa la specialità di questa preparazione, ecco quali mosse bisogna porre in essere per non commettere guai e realizzare un pranzo o una cena che farà rimanere di stucco anche gli ospiti più scettici. Sapere che questa pietanza sia preparata con del pane avanzato, sconvolge non poco. Il potere di questa ricetta è incredibile!

Evidenziato che si tratti di una ricetta “svuota frigo” buona, pratica, veloce ed economica, ecco quali sono gli ingredienti selezionati per 4 porzioni. Oltre il latte e l’acqua sopra indicati, ci si regola ad occhio in base alla durezza del pane avanzato, la ricetta non ha dosi assolute, quel che conta è metterne in uguale misura.

Segue prendere: 4 scatolette di tonno, un mucchietto di pomodori secchi a pezzetti (10 dovrebbero bastare), non troppo finemente tritati, prezzemolo, scalogno tagliato finemente, olive snocciolate, sale e pepe quanto basta. Per ultimo, serve il pane ammorbidito, ma ben strizzato, altrimenti i prodotti si guastano e la ricetta non verrà.

Mescolarli tutti insieme impastando con cura, si uniscono 3 cucchiai di parmigiano, un uovo a temperatura ambiente, del pangrattato solo se necessario (ci si regola ad occhio), e si continua ad impastare creando delle pallette. Le si passa sul pangrattato e sono pronte per essere cotte in padelle con due bei giri d’olio!

Si tratta di crocchette di pane gustosissime che salvano la serata più noiosa e fredda d’autunno!