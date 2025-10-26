Non lontano da Milano c’è uno dei borghi medievali meglio conservati in Italia e patrimonio Unesco con una piazza indimenticabile

Se sei appassionato di borghi medievali, vicino a Milano ce n’è uno dei più belli in senso assoluto che è anche patrimonio dell’Unesco. Alcune caratteristiche lo rendono assolutamente unico ed andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

In Italia, anche grazie alla sua enorme storia, ci sono tanti gioielli sparsi in giro per la penisola che regalano gioia per i nostri occhi. Questo riguarda sicuramente le grandi città, che nel corso dei secoli hanno conosciuto diverse dominazioni e che hanno collezionato opere d’arte e monumenti da visitare e da scoprire. In tal senso, però, ci sono anche dei piccoli paradisi nascosti in giro per la penisola e che meritano sicuramente considerazione ed una visita, per così dire. Nello specifico, ci riferiamo in questo articolo ad un gioiellino che si trova non lontano da Milano.

Si tratta di uno dei borghi medievali più belli e meglio conservati di tutta Italia, che ha una storia enorme alle sue spalle e che è anche patrimonio dell’Unesco proprio per questa sua unicità. Da questo punto di vista, andiamo a vedere di che cosa si tratta e che cosa bisogna sapere a riguardo, dal momento che è l’ideale sicuramente per un fine settimana ma anche per una giornata fuori porta, godendo anche delle bellezze di una piazza che è totalmente unica nel suo genere. Ecco tutti i dettagli su questo autentico gioiello.

Uno dei borghi medievali più belli d’Italia è nei pressi di Milano: tutti i dettagli a riguardo

Nello specifico, puntiamo i riflettori su uno dei borghi medievali più belli e sensazionali di tutta la penisola. Stiamo parlando di Votigno di Canossa, che si trova a circa due ore da Milano e che è mozzafiato per la sua straordinaria bellezza. E’ in provincia di Reggio Emilia e questo lo rende facilmente raggiungibile anche da tutta l’Emilia Romagna. Oltre ad essere bellissimo, ha il merito di essere anche l’unico tra i borghi medievali in Italia ad ospitare un centro culturale (La casa del Tibet), un tempio buddista e il Museo del Tibet.

Si tratta di un centro tra i meglio conservati in assoluto in Italia ed in passato aveva il compito di proteggere il castello di Canossa. Al centro della piazza c’è una enorme scacchiera che viene utilizzata durante le feste medievali e nel 1999 fu direttamente il Dalai Lama a far visita a Votigno di Canossa. Non ci sono monaci tibetani che vivono stabilmente in questo centro, ma ogni anno sono organizzati eventi e seminari.