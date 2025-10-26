Le 3 migliori scarpe da trekking secondo i viaggiatori: quali sono e come sceglierle

Sei alla ricerca di un buon paio di scarpe da trekking? Ecco quali sono le migliori secondo le recensioni online e i criteri per sceglierle.

Quando si parla di trekking, le scarpe sono l’elemento più importante dell’equipaggiamento. Una buona calzatura può fare la differenza tra un’escursione piacevole e una giornata di dolori ai piedi.

Per capire quali sono le migliori sul mercato, abbiamo analizzato le opinioni di centinaia di viaggiatori ed escursionisti, raccogliendo le tre scarpe da trekking più apprezzate per comfort, resistenza e versatilità.

Migliori scarpe da trekking: imperdibili per ogni appassionato

Le Salomon X Ultra 4 GTX sono considerate un punto di riferimento tra gli escursionisti. Pensate per i terreni tecnici e le lunghe camminate, offrono una combinazione ideale di stabilità, leggerezza e trazione. La membrana Gore-Tex garantisce impermeabilità e traspirabilità, mantenendo i piedi asciutti anche sotto la pioggia.

La suola Contagrip fornisce un’ottima aderenza su superfici scivolose, mentre il sistema Quicklace permette una chiusura rapida e sicura. Molti viaggiatori le apprezzano per la loro capacità di adattarsi sia a camminate in montagna che a sentieri più urbani. Il comfort immediato, senza bisogno di “rodaggio”, è uno dei motivi principali per cui vengono spesso raccomandate dai camminatori esperti.

Marchio italiano sinonimo di qualità, La Sportiva è una garanzia nel mondo dell’alpinismo e del trekking. Il modello TX5 GTX è stato progettato per chi affronta terreni misti e vuole una scarpa robusta ma non troppo pesante. Realizzata in pelle scamosciata con rinforzi in gomma, offre una protezione eccellente contro urti e abrasioni.

La suola Vibram Megagrip assicura stabilità anche su rocce bagnate, mentre la fodera Gore-Tex mantiene un microclima asciutto all’interno. Secondo molti viaggiatori, la TX5 è la scelta ideale per chi ama camminare in montagna per più giorni, grazie al supporto alla caviglia e all’ammortizzazione ben bilanciata. È una scarpa “da avventura” per chi non teme le salite impegnative.

La Merrell Moab 3 è una delle scarpe da trekking più popolari al mondo, soprattutto per chi cerca un modello versatile e comodo sin dal primo passo. Il nome “Moab” – acronimo di Mother of All Boots – non è casuale: questa scarpa è amata per il suo comfort universale, che la rende adatta a escursioni di media difficoltà, viaggi zaino in spalla e persino viaggi on the road con tappe a piedi.

La Moab 3 si distingue per la soletta in EVA ammortizzata, la suola Vibram resistente e una tomaia in mesh traspirante. Disponibile anche nella versione impermeabile Gore-Tex, è apprezzata da chi cammina in climi caldi o misti. I viaggiatori la descrivono come una scarpa “affidabile e pronta all’uso”, perfetta per chi non vuole passare ore a scegliere modelli tecnici troppo specifici.

Prima di acquistare, è importante valutare dove e come si camminerà. Per sentieri leggeri bastano scarpe basse e leggere, mentre per percorsi di montagna servono modelli alti e più rigidi per proteggere la caviglia. Controlla sempre che la scarpa sia impermeabile, traspirante e con una buona suola antiscivolo.

Provare la scarpa nel pomeriggio, quando il piede è leggermente più gonfio, aiuta a trovare la taglia ideale. Infine, non dimenticare un buon paio di calze tecniche: anche la migliore scarpa può risultare scomoda senza di esse.