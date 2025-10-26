Le 3 migliori scarpe da trekking secondo i viaggiatori: quali sono e come sceglierle

di

Sei alla ricerca di un buon paio di scarpe da trekking? Ecco quali sono le migliori secondo le recensioni online e i criteri per sceglierle.

Quando si parla di trekking, le scarpe sono l’elemento più importante dell’equipaggiamento. Una buona calzatura può fare la differenza tra un’escursione piacevole e una giornata di dolori ai piedi.

scarpe da trekking
Le 3 migliori scarpe da trekking secondo i viaggiatori: quali e come sceglierle – viagginews.com

Per capire quali sono le migliori sul mercato, abbiamo analizzato le opinioni di centinaia di viaggiatori ed escursionisti, raccogliendo le tre scarpe da trekking più apprezzate per comfort, resistenza e versatilità.

Migliori scarpe da trekking: imperdibili per ogni appassionato

Le Salomon X Ultra 4 GTX sono considerate un punto di riferimento tra gli escursionisti. Pensate per i terreni tecnici e le lunghe camminate, offrono una combinazione ideale di stabilità, leggerezza e trazione. La membrana Gore-Tex garantisce impermeabilità e traspirabilità, mantenendo i piedi asciutti anche sotto la pioggia.

La suola Contagrip fornisce un’ottima aderenza su superfici scivolose, mentre il sistema Quicklace permette una chiusura rapida e sicura. Molti viaggiatori le apprezzano per la loro capacità di adattarsi sia a camminate in montagna che a sentieri più urbani. Il comfort immediato, senza bisogno di “rodaggio”, è uno dei motivi principali per cui vengono spesso raccomandate dai camminatori esperti.

uomo con scarpe su neve
Migliori scarpe da trekking: imperdibili per ogni appassionato – viagginews.com

Marchio italiano sinonimo di qualità, La Sportiva è una garanzia nel mondo dell’alpinismo e del trekking. Il modello TX5 GTX è stato progettato per chi affronta terreni misti e vuole una scarpa robusta ma non troppo pesante. Realizzata in pelle scamosciata con rinforzi in gomma, offre una protezione eccellente contro urti e abrasioni.

La suola Vibram Megagrip assicura stabilità anche su rocce bagnate, mentre la fodera Gore-Tex mantiene un microclima asciutto all’interno. Secondo molti viaggiatori, la TX5 è la scelta ideale per chi ama camminare in montagna per più giorni, grazie al supporto alla caviglia e all’ammortizzazione ben bilanciata. È una scarpa “da avventura” per chi non teme le salite impegnative.

La Merrell Moab 3 è una delle scarpe da trekking più popolari al mondo, soprattutto per chi cerca un modello versatile e comodo sin dal primo passo. Il nome “Moab” – acronimo di Mother of All Boots – non è casuale: questa scarpa è amata per il suo comfort universale, che la rende adatta a escursioni di media difficoltà, viaggi zaino in spalla e persino viaggi on the road con tappe a piedi.

La Moab 3 si distingue per la soletta in EVA ammortizzata, la suola Vibram resistente e una tomaia in mesh traspirante. Disponibile anche nella versione impermeabile Gore-Tex, è apprezzata da chi cammina in climi caldi o misti. I viaggiatori la descrivono come una scarpa “affidabile e pronta all’uso”, perfetta per chi non vuole passare ore a scegliere modelli tecnici troppo specifici.

Prima di acquistare, è importante valutare dove e come si camminerà. Per sentieri leggeri bastano scarpe basse e leggere, mentre per percorsi di montagna servono modelli alti e più rigidi per proteggere la caviglia. Controlla sempre che la scarpa sia impermeabile, traspirante e con una buona suola antiscivolo.

Provare la scarpa nel pomeriggio, quando il piede è leggermente più gonfio, aiuta a trovare la taglia ideale. Infine, non dimenticare un buon paio di calze tecniche: anche la migliore scarpa può risultare scomoda senza di esse.

Gestione cookie