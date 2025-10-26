Incentivi per le auto elettriche 2025, c’è la data e il tutorial: non lasciarteli sfuggire – ViaggiNews.com

C’è da segnarsi questa data e da guardare attentamente il tutorial, ma finalmente il bonus auto elettriche sta per arrivare, è questione di ore.

Il bonus auto elettriche 2025 è un’agevolazione economica dello Stato destinata all’acquisto di auto nuove al 100% elettriche. L’incentivo è finanziato con ben 597 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’obiettivo delle istituzioni è quello di ridurre al massimo le emissioni nell’atmosfera provenienti dal parco auto attualmente circolante, ma non solo. Con il bonus auto elettriche si vuole favorire una transizione ecologica più volte annunciata. Le misure di quest’anno sono molto diverse da quelli degli scorsi anni, a partire dal fatto che non ci sarà il click day.

Più semplicemente, si aprirà la piattaforma Sogei per l’invio delle domande, dopo che già a settembre i concessionari auto interessati hanno potuto registrarsi sulla piattaforma. Inoltre rispetto agli scorsi anni c’è un cambio di Ministero competente. Iil bonus auto elettriche è ora di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Bonus auto elettriche 2025: a quanto ammonta l’incentivo

Il Mase ha quindi portato avanti il provvedimento attraverso i vari canali istituzionali e realizzato anche un tutorial per rendere più semplice la vita di chi vuole accedere al bonus. Sostanzialmente saranno i venditori a inserire per conto della clientela la richiesta di ricevere gli incentivi. Il cittadino o l’impresa non devono fare altro che scegliere il veicolo al 100% elettrico e presentare tutta la documentazione necessaria al concessionario.

Il bonus auto elettriche 2025 è inoltre molto corposo. Per le persone fisiche c’è un incentivo che può raggiungere gli 11mila euro, per le microimprese i 20mila euro. Le prime devono essere residenti in un’area urbana funzionale (Fua). Parliamo di zone da almeno 50mila abitanti o di pendolarismo, individuate dall’Istat. Inoltre è necessario avere un Isee al di sotto dei 40mila euro e scegliere un veicolo di categoria M1.

Non è tutto, perché c’è anche l’obbligo di portare a rottamazione un’automobile classificata Euro 5 o inferiore. Anche le microimprese devono avere la sede legale in un’area urbana funzionale ma devono scegliere veicoli N1 o N2. Il Ministero ha già pubblicato il tutorial per accedere al bonus auto elettriche 2025 il 15 ottobre scorso sul proprio portale istituzionale. È ormai questione di ore: l’apertura della piattaforma, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire dal 22 ottobre in poi.

Nel tutorial è possibile trovare la spiegazione dettagliata dei requisiti, tutta la documentazione a presentare, i vari passaggi dedicati ai cittadini ed ai concessionari. Inoltre con pochi clic è possibile verificare se si risiede in una Fua. È bene ricordare che bisogna scegliere l’auto da un concessionario che aderisce all’iniziativa, il quale prenota tutto in piattaforma e attende il via libera del Mase. Solo allora è possibile sottoscrivere il contratto d’acquisto.