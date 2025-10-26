Benvenuti nel principato italiano che ha ancora una principessa e una propria moneta: dove si trova la Micro-nazione indipendente dallo Stato!

Esiste un principato italiano con una propria moneta e principessa, un luogo magico, eterno nella sua bellezza

Ci sono tanti bei posti nel mondo, questo Principato italiano potrebbe battere quelli più lussuosi. Non è soltanto la dimora di una famiglia reale rispettata, ma è storia, cultura e unicità di un enclave dentro lo Stato, ma con una forma di indipendenza tutta sua. Ecco dove si trova, soprattutto come andarci.

Questo posto non solo è magico, ma incarna anche un’identità forte: si dichiara indipendente! Ha una principessa, una moneta, e dei passaporti, anche se per entrarci basta un documento di identità valido. L’aspetto più interessante è che al di là di questa guida, non lo si trova in cartine geografiche o mappe politiche.

Non è un luogo difficile da raggiungere, è a solo un’ora da Montecarlo, ma soprattutto il principato italiano è vicino alla città della Canzone italiana per eccellenza, è a 35 minuti circa da Sanremo.

Dove si trova il principato italiano più affascinante della storia

Compresa la sua natura, bisogna capire dove si trovi un principato italiano così raro, anche perché la Penisola ha tante sorprese da offrire. Questo posto attira turisti da tutto il mondo!

Siamo in Liguria, ma è un posto non noto a molti, infatti, tanti lo hanno sentito nominare solo da poco. Si accede a un borgo con una portale che sembra quasi trasportare in un’altra dimensione.

Il paesaggio è ligure con uno scorcio sul mare, ulivi e le fattezze di un territorio medievale con le sue mura in pietra. Ci sono non più di 300 abitanti, e l’indipendenza è molto sentita, tanto che bandiere bianco azzurre sventolano davanti le abitazioni. A dire qualcosa di più, è la principessa del luogo. La moneta è il Luigino, ha il valore di 6 dollari, ed è molto potente.

È da poco stata coniata una nuova banconota con la faccia della Principessa. Ogni angolo è arte, ci sono affreschi sparse ovunque, c’è persino il Ministero degli Esteri e delle prigioni!

La principessa si chiama Nina, eletta nel 2019 dai cittadini, e nel 2020 incoronata con una cerimonia ufficiale in piazza. Il titolo è simbolico, ma non ufficialmente riconosciuto. Lei sostiene che la sua elezione è di origine storica, perché essendo una località gestita dai monaci nel passato, non si eredita con il sangue, bensì con l’elezione. Altrimenti, la principessa sarebbe dovuta essere la figlia di Giorgio I.

Promuove la cultura del borgo, hanno ministri, feste, e stanno lavorando duramente sull’indipendenza. Il principato è presente nel territorio dal 1954, quando ai tempi del patto di vendita tra Savoia e i monaci, non è mai stato registrato, quindi non è legalmente valido.

Ciò fu scoperto da un fioraio, Giorgio Carbone, studiò le carte e notò l’irregolarità su cui si basa l’indipendenza, e venne eletto come Giorgio I. Il Principato non era nei territori dei Savoia per questa ragione.