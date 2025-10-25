Vuoi decorare la tua casa in tema autunnale ma senza spendere un euro? Ecco 7 idee creative ed economiche – viagginews.com

Decorare la casa in tema autunnale è il must di questa stagione: colori caldi, tessuti avvolgenti. Ma come farlo senza spendere un euro? Ecco 7 idee creative.
L’autunno è la stagione dei colori e dei profumi e, oltre a ritrovarli in giro, per strada e nei boschi, è bello portarli anche in casa propria. Nei negozi si vendono oggetti, accessori, tessili per il bagno, la cucina e la camera da letto in tema autunnale. Tuttavia spesso possono avere anche costi proibitivi, per non parlare del fatto che le mode, si sa, vanno e vengono.
Per questo, chi vuole portare in casa un po’ dei colori di questa stagione può farlo senza spendere un euro. Basta mettere in pratica queste 7 idee creative, divertenti anche da fare con i propri figli. Ecco di cosa si tratta.
7 idee creative per arredare la propria casa in tema autunnale
È possibile decorare la propria casa in tema autunnale senza spendere soldi in “cianfrusaglie” che si vendono in giro o online. Con un po’ di fantasia, creatività e manualità, sarà possibile portare i colori e i profumi di questa stagione nella propria abitazione.
Ci sono 7 idee creative da copiare subito:
- Creare una ghirlanda per la porta con foglie, rami e fiori selvatici da intrecciare fra loro in un filo. Eventualmente questi stessi materiali si possono mettere anche in un vaso per creare un centrotavola.
- Creare un filo di foglie autunnali di colori diversi, gialle e rosse, da appendere su una lenza da ricamo e mettere all’ingresso o alla finestra. È molto suggestiva anche appesa sopra al camino.
- Usare le piante secche, come il rosmarino e la lavanda, per spargere in giro per casa i rami, ad esempio in bagno o sul comodino.
- Creare dei vasi o dei centrotavola con i rami caduti trovati in giro durante le proprie passeggiate.
- Recuperare dall’armadio le camicie di flanella ma anche le sciarpe e le coperte più pesanti, da poggiare sul divano o sul letto.
- Decorare gli angoli con cestini, mele, zucche.
- Usare le zucche per creare dei centrotavola alternativi (ad esempio prendere zucche di dimensioni diverse e spargerle sulla tavola).
Insomma, basta solo un po’ di creatività per portare in casa i colori autunnali senza spendere un euro ma divertendosi ad abbellire la propria abitazione con ciò che si trova in natura.