Vuoi decorare la tua casa in tema autunnale ma senza spendere un euro? Ecco 7 idee creative ed economiche – viagginews.com

Decorare la casa in tema autunnale è il must di questa stagione: colori caldi, tessuti avvolgenti. Ma come farlo senza spendere un euro? Ecco 7 idee creative.

L’autunno è la stagione dei colori e dei profumi e, oltre a ritrovarli in giro, per strada e nei boschi, è bello portarli anche in casa propria. Nei negozi si vendono oggetti, accessori, tessili per il bagno, la cucina e la camera da letto in tema autunnale. Tuttavia spesso possono avere anche costi proibitivi, per non parlare del fatto che le mode, si sa, vanno e vengono.

Per questo, chi vuole portare in casa un po’ dei colori di questa stagione può farlo senza spendere un euro. Basta mettere in pratica queste 7 idee creative, divertenti anche da fare con i propri figli. Ecco di cosa si tratta.

7 idee creative per arredare la propria casa in tema autunnale

È possibile decorare la propria casa in tema autunnale senza spendere soldi in “cianfrusaglie” che si vendono in giro o online. Con un po’ di fantasia, creatività e manualità, sarà possibile portare i colori e i profumi di questa stagione nella propria abitazione.

Ci sono 7 idee creative da copiare subito:

Creare una ghirlanda per la porta con foglie, rami e fiori selvatici da intrecciare fra loro in un filo. Eventualmente questi stessi materiali si possono mettere anche in un vaso per creare un centrotavola.

Creare un filo di foglie autunnali di colori diversi, gialle e rosse, da appendere su una lenza da ricamo e mettere all’ingresso o alla finestra. È molto suggestiva anche appesa sopra al camino.

Usare le piante secche, come il rosmarino e la lavanda, per spargere in giro per casa i rami, ad esempio in bagno o sul comodino.

Creare dei vasi o dei centrotavola con i rami caduti trovati in giro durante le proprie passeggiate.

Recuperare dall’armadio le camicie di flanella ma anche le sciarpe e le coperte più pesanti, da poggiare sul divano o sul letto.

Decorare gli angoli con cestini, mele, zucche.

Usare le zucche per creare dei centrotavola alternativi (ad esempio prendere zucche di dimensioni diverse e spargerle sulla tavola).

Insomma, basta solo un po’ di creatività per portare in casa i colori autunnali senza spendere un euro ma divertendosi ad abbellire la propria abitazione con ciò che si trova in natura.