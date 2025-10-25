Vacanze autunnali in Puglia? Queste sono le destinazioni che non puoi perdere se ami la storia e il divertimento – viagginews.com

La Puglia è una regione molto scelta per le vacanze estive ma anche per quelle autunnali si dimostra il top. Ecco dove andare.

La Puglia registra sempre tantissime presenze di turisti in estate. Effettivamente è una regione che ha tanto da offrire, a partire dalle bellissime spiagge ma anche dalle città, dai borghi e dalla buona cucina. In ogni parte di questa terra si respira storia, arte, cultura e calda accoglienza in tante strutture ricettive.

Chi però ha intenzione di trascorrere qui le vacanze autunnali, non ha che l’imbarazzo della scelta. Ottobre e novembre sono mesi perfetti per visitare alcuni dei posti più iconici di questa regione. Ecco dove andare.

Dove trascorrere le vacanze autunnali in Puglia

Grazie al suo clima favorevole, la Puglia offre tantissimo da vedere e da fare anche in autunno. E così, chi non è riuscito a visitarla in estate oppure ha qualche giorno libero nei mesi di ottobre e novembre, può andare in una di queste destinazioni.

Bari, il capoluogo di provincia, è ricco di storia e ha un affascinante centro storico, dove si trova la Basilica di San Nicola ma anche il Castello Svevo, il Teatro Petruzzelli, la Cattedrale di San Sabino. Da non perdere la mitica focaccia barese. Poi c’è Brindisi, con le sue alte palme e i negoziati dove comprare souvenir e dove provare il cibo tipico. Alberobello è un’altra destinazione imperdibile della Puglia, con i suoi trulli, le tipiche case bianche, è patrimonio UNESCO.

Poi, in provincia di Foggia, c’è San Giovanni Rotondo con la chiesa costruita da Renzo Piano dedicata a Padre Pio. Polignano a Mare è un altro posto incredibile della Puglia, bello da visitare anche quando non è estate. È la città natale del celebre Domenica Modugno e vicino si trova la Valle d’stria con i borghi e le città di Locorotondo, Ostuni, Martina Franca, Cisternino e Ceglie Messapica.

Ancora, Lecce, città barocca del sud per eccellenza, un vero museo a cielo aperto da ammirare. Non si può non menzionare Gallipoli, vivace centro estivo, molto suggestivo da visitare anche in autunno con tutte le altre città del Salento. Insomma, sono davvero tanti i posti da vedere e vivere della Puglia anche se si hanno delle vacanze autunnali, beneficiando anche del clima favorevole di questa regione.