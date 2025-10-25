Rai cambio di programma: la trasmissione viene posticipata a data da destinarsi

Il ritorno di un programma di successo del passato costringe un’altra trasmissione a slittare a data da destinarsi: ecco cosa sta accadendo

Nessuno poteva credere a quanto si vociferava da mesi nei corridoi Rai. Le voci, arrivate fino ai telespettatori attraverso alcune indiscrezioni, hanno alimentato sempre di più l’attesa nell’aria per il ritorno di un programma di successo del passato. Quella che sembrava soltanto una suggestione è stata invece recentemente confermata e c’è anche una data di inizio.

È quindi tutto vero, uno dei programmi più amati degli scorsi decenni sta finalmente per tornare ed è già stato inserito nella programmazione. Purtroppo, però, quando una nuova trasmissione viene inserita ce n’è un’altra che perde il posto. Un altro programma molto amato dal pubblico non andrà più in onda, ma probabilmente slitterà ai mesi successivi. Ma andiamo più nel dettaglio.

Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate dal giornalista Giuseppe Candela, il ritorno in tv di uno storico game show del passato era previsto per la primavera del prossimo anno. Tuttavia, le cose sono cambiate e andrà in onda molto prima.

Uno storico programma ritorna e un’altra trasmissione salta

La data per il grande ritorno è certa: 9 gennaio 2026. Non è ancora stato deciso, però, a chi sarà affidato. In pole position si presentano nomi molto noti del palinsesto Rai, che il pubblico ama da sempre. Un presentatore sarebbe attualmente preferito a tutti gli altri, grazie anche al grande successo che sta riscuotendo al Tale e Quale Show.

Ma qual è quindi il programma che farà il suo grande ritorno in televisione all’inizio del nuovo anno? Si tratta di un quiz a premi che ha fatto la storia della tv, sia in Italia, sia all’estero. In passato andava in onda su Rete4 ed era condotto da Iva Zanicchi. Hai capito di cosa stiamo parlando?

Si tratta proprio di “Ok il prezzo è giusto“, il noto programma che per anni è andato in onda sulle Reti Mediaset e che farà il suo grande ritorno in prima serata sull’ammiraglia Rai già dal 9 gennaio. Il nome più gettonato per la conduzione è Flavio Insinna, che con Gabriele Cirilli sta riscuotendo un enorme successo di pubblico al Tale e Quale Show.

Come anticipato, però, questo grande ritorno farà slittare un’altra trasmissione di successo del palinsesto Rai alla prossima primavera. Stiamo parlando della nuova edizione di Tali e Quali di Nicola Savino. È tristemente noto che, nel mondo della televisione, quando un programma viene posticipato in modo indefinito a data da destinarsi, potrebbe essere anche cancellato. Staremo a vedere cosa succederà, soprattutto nel caso in cui il ritorno di Ok il prezzo e giusto dovesse riscuotere un grande successo.