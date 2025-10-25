Questo è il dolcetto perfetto per la merenda dei tuoi bambini: preparalo e li conquisterà – viagginews.com

Basta comprare le solite merendine piene di zuccheri! Così prepari un dolcetto perfetto per i tuoi bambini (e non solo).

Negli scaffali del supermercato possiamo scegliere fra tantissime merendine: i nostri figli le adorano e così le portano a scuola per la ricreazione, le inzuppano nel latte a colazione, le mangiano a merenda. Tanti sono i dibattiti sul fatto che queste merendine siano poco sane.

E allora ecco che bisogna optare per alternative migliori dal punto di vista anche nutrizionale ma comunque senza dimenticare la golosità. Qualcosa che sia buono e non triste: ed ecco il dolce perfetto per la merenda dei tuoi bambini.

La ricetta del dolcetto perfetto per la merenda dei bambini

Questo dolcetto lo prepari facilmente e la cosa bella è che non contiene farina e neppure zucchero: si tratta di un brownie che i tuoi bambini possono mangiare tranquillamente ma anche chi è a dieta perché è 0 sensi di colpa. Insomma, una merenda che accontenterà tutti!

Si tratta del brownie, una preparazione molto famosa della cucina mondiale: un dolce che è nato negli Stati Uniti ma che ora è diffuso ovunque. È nato per errore, come la maggior parte delle cose buone, e ha la particolarità che può fungere da base per altri dolci o si può mangiare da solo.

Questa ricetta è senza zucchero e il risultato sarà un dolcetto morbido, cioccolatoso, goloso ma più salutare del classico brownie. Inoltre è facilissimo da preparare ed ecco gli ingredienti utili per prepararlo:

3 uova medie

200 g di cioccolato senza zucchero e senza glutine

200 g di burro light senza lattosio o 1 cucchiaio di olio di cocco

2 cucchiai di stevia

50 ml di latte di mandorle

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

70 g di farina di mandorle

100 g di noci tritate

Per la preparazione, procedi in questo modo:

Sciogli il cioccolato insieme al burro o all’olio, a fuoco basso, mescolando fino a quando non si integrano Sbatti le uova con il dolcificante, aggiungi il latte con le mandorle, l’olio e la vaniglia Incorpora il cioccolato fuso Aggiungi la farina di mandorle e le noci mescolando con una spatola Sforna la preparazione in uno stampo unto e cuoci a 180°C per 20 minuti.

Ecco pronto il tuo brownie, quello che i tuoi bambini adoreranno ma anche gli adulti!