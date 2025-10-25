I 7 superfood dell’autunno per stare bene tutto l’anno: scoprili per sentirti subito in forma – Viagginews.com

Inserisci questi 7 superfood autunnali nella tua alimentazione per stare bene tutto l’anno: scopri quali sono e recupera la forma.

Con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno, anche i cibi stagionali a tavola cambiano la loro composizione in virtù delle necessità dell’organismo umano. In questo periodo dell’anno, con l’arrivo dei primi freddi, è importante potenziale il proprio sistema immunitario con quantità superiori di vitamina C, vitamina E e zinco.

Nella vasta gamma di alimenti disponibili durante l’anno, si distinguono i cosiddetti superfood, cibi dalle caratteristiche organolettiche superiori, in grado di restituire un contributo maggiore al benessere dell’organismo. La stagione autunnale, in particolare, ne presenta diversi e tutti accessibili facilmente.

Per rimanere in forma anche durante i mesi più freddi dell’anno e per affrontare al meglio l’arrivo delle ondate di influenza, è bene consumare questi superfood quotidianamente, garantendosi un apporto di vitamine essenziali, sali minerali e proteine sempre costante e alto durante tutto il giorno.

7 superfood perfetti per l’autunno: scopri quali sono

All’apice della lista non può mancare la gustosissima zucca, uno degli ortaggi simbolo dell’autunno, nonché alimento dalle proprietà benefiche incredibili. Considerato un vero e proprio superfood, la zucca è ricca di betacarotene, precursore della vitamina A, essenziale per proteggere la pelle e rinforzare il sistema immunitario. Segue la melagrana, tipico frutto della stagione, ricchissima di antiossidanti e vitamina C. Questa composizione rende la melagrana perfetta per proteggere il cuore e la circolazione.

Perfetti per un risotto serale o un contorno salutare, i funghi sono alcuni dei protagonisti della stagione autunnale. Rappresentano una delle poche fonti vegetali di vitamina D, essenziale quando la luce del sole viene gradualmente a mancare durante il periodo invernale. Non possono mancare le castagne, dolci e nutrienti, sono la merenda perfetta per l’autunno. Ricche di carboidrati complessi e fibre, le castagne rilasciano energia lentamente e possono regolare i livelli di glucosio nel sangue.

Anche le mele e le pere, frutti della stagione per eccellenza, andrebbero consumate giornalmente per ricevere il giusto apporto di fibre e antiossidanti. Non mancano le nocciole, gustosissime chicche autunnali, le quali contengono altissimi livelli di omega 3, magnesio e vitamina E. Per i dolci e le bevande, invece, la cannella rappresenta la spezia ideale per affrontare con benessere l’autunno. Ricchissima di antiossidanti e proprietà antibatteriche, può essere utilizzata come aroma per dolci o assunta in purezza all’interno di una bevanda calda o sopra una fetta di pane.