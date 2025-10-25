Dopo anni di successi l’addio al mondo dello spettacolo: cosa fa oggi Natalia Estrada

Che fine ha fatto Natalia Estrada? Dopo anni di successi l’addio al mondo dello spettacolo, ecco cosa fa oggi l’attrice e conduttrice italo-spagnola.

Negli anni ’90, nel mondo dello spettacolo italiano brillava una stella: Natalia Estrada. Classe ’72, nata a Gijón (nelle Asturie, in Spagna) ma naturalizzata italiana, la conduttrice fa il suo esordio in tv insieme al marito Giorgio Mastrota a inizio degli anni ’90, conducendo Il gioco delle coppie.

Diventa però celebre prima con il film Il ciclone (1996) di Leonardo Pieraccioni, poi conducendo La sai l’ultima? a cavallo fra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. La sua carriera televisiva, legata a Mediaset, è stata lunghissima, ma si è interrotta nel 2004, mentre l’ultima apparizione al cinema risale al 2006, nel film Olé di Carlo Vanzina.

Sono passati praticamente vent’anni dal ritiro dalle scene di Natalia Estrada, ricordata da tutti per il suo talento e per il suo fascino, per la sua solarità e per la sua incredibile bellezza: ma cosa fa oggi l’attrice italo-spagnola, lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo?

Cosa fa Natalia Estrada oggi

L’ultima apparizione televisiva di Natalia Estrada è in Spagna, nel 2007, quando ha partecipato all’edizione iberica di Ballando con le stelle, ¡Mira quién baila!. Da quel momento in poi, la conduttrice si è allontanata dal mondo dello spettacolo per concentrarsi esclusivamente sul suo grande amore: l’equitazione.

Da corsi sull’equitazione alla gestione del maneggio, la Estrada ha fondato nel 2006 l’Italian Western Academy, associazione che promuove l’equitazione americana; di questa disciplina, nel corso degli anni, è diventata un’esperta insegnante. Grazie al mondo dell’equitazione ha anche incontrato Andrea (Drew) Mischianti, da cui ha appreso la tecnica del ranch roping e che è diventato il suo compagno, con cui condivide la vita anche oggi.

Insomma, lontana dalla tv, Natalia Estrada ha trovato la sua dimensione nel ranch, che le ha donato non soltanto una nuova carriera professionale, ma anche un nuovo amore dopo le relazioni con Giorgio Mastrota e Paolo Berlusconi. Nonostante il ritiro, come segnala FanPage, Natalia Estrada ha mantenuto dei rapporti d’amicizia con ex colleghi e volti famosissimi del nostro mondo dello spettacolo, come ad esempio Antonella Clerici e Amadeus.

Ad Antonella Clerici è accumunata anche per la scelta di vivere in campagna, mentre Amadeus (che ha lavorato con lei per Il gioco dei nove) l’ha sempre definita una professionista vera e una persona in grado di trasmettere sempre allegria a chiunque la circonda.