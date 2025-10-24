Ricetta barrette proteiche ultra-facile: colazione, merenda o spuntino, diventano il tuo benessere quotidiano!

Fare la ricetta per le barrette proteiche ultra-facile è un vero affare, sono gustose, economiche e fonti energetiche senza conservanti!

Preparare uno snack gustoso non è difficile, ma bisogna sapere quali sono i trucchetti più efficaci. Bisogna cucinare uno spezza-fame che sazi e che al tempo stesso non sia fonte di grassi saturi. Con la ricetta barrette proteiche ultra-facile si può realizzare tutto questo. Non servono molti strumenti, soprattutto si tratta di una procedura per tutti, la possono fare anche per i più pasticcioni!

Constatato che si tratta di uno snack che possono preparare tutti, è necessario anche comprendere la versatilità di questa procedura. Infatti, si possono fare molteplici versioni, ma sicuramente questa è una di quelle più semplici e che al tempo stesso risultano maggiormente apprezzate.

Le barrette sono vendute ovunque in giro, però la maggior parte sono ricche di conservanti, zuccheri e grassi non necessari, nonostante vengano spacciate come “fit” o solo “proteiche”. La lavorazione è sempre complessa, per questo prepararle da soli potrebbe essere la svolta.

Ecco la ricetta per le barrette proteiche ultra-facile, trucchetti da chef

Non serve il forno ad altissime temperature, che consuma anche un sacco di corrente, ma un semplice mixer. Gli ingredienti sono anch’essi molto semplici, e il condimento può essere cambiato di volta in volta in relazione a gusti ed esigenze alimentari, ma senza dubbio comprendere la tecnica è la svolta.

Merende veloci, colazioni mentre si sta per entrare in ufficio, o ancora spuntini dopo l’allenamento, queste barrette possono essere impiegate in tantissimi modi, salvando dalla fame!

Per la base servono 6 datteri di grandi dimensioni, 60 g di avena, 30 g di proteine, 4 cucchiai di olio di cocco, e un cucchiaio d’acqua. Segue per gli strati intermedi e superiori, 70 g di burro di arachidi, 250 g di frutti di bosco, anche surgelati vanno bene, e un cucchiaio di semi di chia.

Basta prendere tutti gli ingredienti della base e frullarli nel mixer, bisogna ottenere un composto appiccicoso. Segue il versare quanto ottenuto in una pirofila da 20-x15 cm e stendere per bene con le mani. Sopra bisogna cospargere con il burro d’arachidi, e poi lasciar riposare in freezer per 10 minuti.

Poi si passa ai frutti di bosco, in un pentolino si cuociono a fiamma media con il succo di mezzo limone, poi si tolgono dal fuoco, e si aggiungono i semi di Chia, lasciando raffreddare per 10 minuti. Alla fine, basta versare i frutti di bosco sopra la base coperta dal burro di arachidi, e lasciare in frigo per 1 ora. Le barrette proteiche sono pronte e si conservano per più di una settimana!

Ovviamente, si possono preparare anche altri condimenti, basta soltanto capire la tecnica, ed è fatta!