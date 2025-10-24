La chiesa rupestre ricavata da una cavità naturale ti lascerà senza fiato, è in Italia ma in pochi la conoscono

C’è in Italia una chiesa rupestre che in pochi conoscono ma che è un autentico gioiello. E’ ricavata all’interno di una cavità naturale e saprà lasciarti davvero senza fiato, ecco che cosa bisogna sapere a riguardo. Si tratta di uno spettacolo da non perdere.

In Italia ci sono tantissimi piccoli gioielli sparsi un po’ in giro per tutta la penisola e che, molto spesso, vengono ignorati o estremamente sottovalutati. La storia che abbiamo alle spalle come territorio prima e come popolo poi ha lasciato dei segni indelebili che ancora oggi sono meta di turismo. Se da un lato è innegabile che abbiano un peso specifico enorme, dall’altro è altrettanto vero che queste perle non sono presenti solo ed esclusivamente nelle grandi città, ma anche in zone più sottovalutate di tutto il Paese.

In tal senso, è innegabile che buona parte della nostra storia affonda le proprie radici nel Cristianesimo ed in tal senso di Chiese che sono dei piccoli capolavori è piena l’Italia. C’è, in tal senso, una chiesa rupestre che è davvero mozzafiato e che davvero in pochi conoscono. E’ ricavata all’interno di una cavità naturale e ti lascerà a bocca aperta, dal momento che può essere davvero mozzafiato. In ragione di quanto detto fino a questo momento, andiamo a vedere tutto quello che dobbiamo fare da questo punto di vista.

Chiesa rupestre ricavata nella roccia: ecco tutto quello che devi sapere

Ci sono tanti gioielli, come detto, sparsi in giro per il Paese e si tratta di un qualcosa che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione. Molto spesso, infatti, si tratta di occasioni da cogliere al volo anche per delle gite fuori porta di una sola giornata. Nello specifico puntiamo i riflettori sul Molise e nello specifico in una frazione di Santa Maria del Molise, in provincia di Isernia. Andiamo a vedere nel dettaglio di quale chiesa rupestre stiamo parlando in maniera dettagliata.

Stiamo parlando della Grotta di Sant’Angelo in Grotte ed è a tutti gli effetti una chiesa rupestre ricavata nella roccia ed è a tutti gli effetti il centro di culto micaelico legato a San Michele Arcangelo. Si tratta di un centro che è divenuto celebre anche per la vicina Cripta delle Opere della Misericordia, dal momento che al suo interno ci sono dei bellissimi affreschi trecenteschi. Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, non si può perdere l’occasione di vedere questo paradiso ricavato all’interno della roccia.