Altro che Roma, se ami le città d’arte questa fa proprio al caso tuo: un’atmosfera unica e un panorama da sogno – viagginews.com

Questa città viene spesso sottovalutata. Visitarla, tuttavia, potrebbe regalare delle emozioni incredibili. Si trova nel Lazio e il panorama che offre è davvero unico.

Roma è una città che ha tantissimo da offrire. Ogni giorno, viene assalita in massa da gruppi di turisti che non vedono l’ora di scoprire tutti i suoi segreti. È una situazione del tutto comprensibile ma, nel Lazio, c’è un altro luogo meritevole della stessa attenzione. La maggior parte delle persone lo ignora, preferendo a esso mete più conosciute.

In realtà, però, basterebbe metterci piede e guardarsi intorno per rendersi conto della sua incredibile bellezza. I panorami sono da sogno, l’arte è immensa e si respira un’atmosfera di serenità. Può essere visitato tranquillamente anche in autunno.

Questa piccola città del Lazio è un piccolo gioiellino: ecco perché tutti dovrebbero assolutamente visitarla

Il Lazio è una regione ricca di storia, arte e cultura. La maggior parte delle persone, però, quando vengono a visitarla, decidono di recarsi a Roma. Al posto del solito viaggio, è possibile optare per un’alternativa altrettanto meravigliosa. Alla fine del weekend, sarà impossibile dimenticarla. Una parte del tuo cuore resterà qui per sempre.

Si sta parlando di Tuscania, a circa 20 km da Viterbo. Al momento, conta ben 8.323 abitanti e sorge in quell’area tradizionalmente chiamata Tuscia. Le vie del borgo contengono segreti tutti da scoprire. La Torre di Lavello è davvero affascinante, soprattutto per via del suo giardino ampio e curato. La via degli Archi e la chiesa di Santa Maria Maggiore, invece, contribuiscono a rendere il luogo ancora più interessante.

Tra basiliche, arte e strutture appartenenti all’antichità sarà impossibile annoiarsi. Il punto forte di Tuscania, ad ogni modo, consiste nella vista panoramica. Da diversi punti del borgo, infatti, è possibile osservare le montagne e i paesini circostanti. Può essere utile fermarsi per più di un giorno. Così facendo, si avrà modo di esplorare anche il Museo archeologico nazionale, che presenta numerosi reperti etruschi rinvenuti nel corso del tempo.

Si consiglia anche di fare un salto nelle numerose botteghe locali. Alcune di esse sono originali e fantasiose, con prodotti tipici che faranno la gioia di tutta la famiglia. I residenti saranno felici di accogliere i turisti e di mostrare loro tutte le particolarità del luogo. La stessa cosa vale per i cibi da assaporare. Non si può tornare a casa senza aver assaggiato ‘l’acquacotta con gli odori’, la panzanella campagnola’ e le ‘insalate di mazzocchi’.