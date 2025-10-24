Accessori invernali che non possono mancare nell’armadio: i 3 migliori per le ultime tendenze – viagginews.com

Ci sono degli accessori estremamente versatili che devi avere sempre nel tuo guardaroba. Ecco quali sono e perché sono così imperdibili.

Con l’arrivo dei mesi freddi, l’armadio si trasforma: i tessuti diventano più pesanti, le sovrapposizioni si fanno fondamentali, e gli accessori passano da dettagli a protagonisti.

Se un tempo erano considerati semplici aggiunte funzionali, oggi sono veri e propri elementi di stile, capaci di completare un look invernale. In un periodo in cui l’estetica si fonde con la praticità, scegliere i giusti accessori può fare la differenza tra un outfit anonimo e uno che trasmette personalità, cura e gusto.

3 migliori accessori invernali da mettere sempre nell’armadio

Tra cappotti, maglioni e stivali, ci sono tre accessori che non possono mancare nel guardaroba invernale di chi vuole essere al passo con le tendenze: il cappello, i guanti in pelle e la sciarpa oversize. Ognuno di questi non solo risponde all’esigenza di protezione dal freddo, ma aggiunge carattere e raffinatezza al look quotidiano.

Il cappello, nella sua versione invernale, è molto più di una semplice copertura per la testa. Il modello più in voga è sicuramente il beanie, che si presenta in versione chunky, a coste larghe, oppure più sottile e sagomato per chi preferisce un profilo elegante. I colori neutri come grigio, beige o marrone sono ideali per la loro versatilità, ma non mancano proposte vivaci o con dettagli a contrasto per chi vuole osare.

Questo accessorio si adatta perfettamente sia agli outfit sportivi che a quelli più urbani, completando il look con un tocco moderno e rilassato.

I guanti in pelle rappresentano invece il lato più sofisticato dell’inverno. Morbidi, avvolgenti, spesso foderati in cashmere o lana, offrono una protezione ottimale mantenendo intatta l’eleganza.

I modelli classici in nero o marrone scuro restano intramontabili, ma stanno emergendo anche versioni con cuciture a vista, dettagli metallici o tagli più moderni. Perfetti per essere indossati con cappotti lunghi, blazer o giacche sartoriali, aggiungono un tocco raffinato anche agli abbinamenti più semplici.

Infine, la sciarpa oversize si riconferma regina degli accessori invernali. Lunga, avvolgente e spesso realizzata in lana grossa o misto cashmere, dona volume e movimento al look.

Può essere portata morbida attorno al collo, oppure gettata sulle spalle in modo asimmetrico per un effetto più scenografico. Le tinte unite in tonalità calde o fredde si sposano bene con cappotti neutri, mentre le fantasie check, rigate o mélange danno energia a un outfit monocromatico. La sua forza sta nella capacità di unire comfort e stile con naturalezza.