Se hai un weekend libero, riempilo di arte e storia: ecco i migliori borghi da scoprire in Italia – viagginews.com

Un weekend da trascorrere all’insegna dell’arte e della storia: ecco dove andare se si ha qualche giorno libero.

In tanti potrebbero voler rompere con la monotonia della quotidianità trascorrendo un weekend diverso, fra le bellezze della nostra Italia. Tralasciamo le grandi ed importanti città, perché nella nostra Penisola ci sono anche dei borghi davvero meravigliosi e suggestivi da conoscere.

Chinque abbia un weekend libero può dunque scoprire quelli che sono i migliori borghi in Italia. Che sia un viaggio in solitaria, con gli amici, in famiglia o in coppia, quesiti posti rimarranno impressi nel proprio cuore per la loro bellezza e per tutte le ispirazioni che daranno. Ecco dove andare.

I migliori borghi in Italia da visitare nel weekend

Un weekend libero all’insegna della bellezza, dell’arte e della cultura: questo potranno trascorrere molte persone in uno dei tanti borghi bellissimi in Italia.

Da nord a sud queste sono piccole perle capaci di entrare nel cuore e nell’anima di chi le vive. Maratea, in Basilicata, ad esempio, è chiamata la città delle 44 chiese, conta delle spiagge paradisiache e una statua di 21 metri del Cristo Redentore. Recanati, nelle Marche, è la città natale di Giacomo Leopardi. Dunque chi arriva qui non può perdere i posti che sono collegati con la vita del poeta.

Si passa poi a Scanno, in Abruzzo, un borgo nella Valle del Fiume Sagittario a 1050 metri d’altitudine. Si contraddistingue per il lago a forma di cuore, romantico e suggestivo. Leonessa, nel Lazio, in provincia di Rieti, è un borgo che conserva testimonianze della sua storia, come le antiche porte d’accesso, la Porta Aquilana e la Porta Spoletina.

Poi c’è Posada, in Sardegna, con il suo centro storico ricco di vicoli, scalette e piazzette. Ai piedi del borgo si estende la valle del rio Posada, dove si può praticare kayak, birdwatching e scoprire bellezze dell’archeologia. Ancora, Capracotta in Molise, situato a 1.421 metri di altitudine. Questo è uno dei comuni più alti d’Italia, famoso per le sue abbondanti nevicate, ed è proprio per questo che qui si possono praticare sport invernali.

In Calabria c’è Bova, sulle pendici dell’Aspromonte, ricco di stradine in cui si si parla ancora il grecanico, un antico dialetto di derivazione greca. Nel centro storico ci sono importanti testimonianze di architettura bizantina, normanna e medievale. Infine Presicce, in Salento, in Puglia, si caratterizza per ulivi secolari, muretti a secco, e il trionfo del barocco leccese.

Insomma, chiunque abbia un weekend libero può andare in una di queste magiche destinazioni in Italia.