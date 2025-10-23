Hai un’influenza stagionale? Con questa ricetta lenisci le tue sofferenze con gusto!

I migliori ingredienti per la ricetta più potente contro l’influenza stagionale, ecco di quale si tratta.

La medicina ha tantissimi ambiti, e ultimamente sono in tanti ad avere un’influenza stagionale. Causa dei cambi repentini delle temperature, il fatto di passare maggior tempo in luoghi e spazi chiusi, ed anche la diffusione di nuovi agenti patogeni che abbattono le barriere delle difese immunitarie. Con questa ricetta non solo si mangia un pasto completo, ma si vive con minor sofferenza un brutto raffreddore.

Alcuni prodotti alimentari, specie quelli freschi di stagione, sono funzionali al benessere dell’organismo. Infatti, mangiare bene, implica avere difese immunitarie rafforzate, specialmente contro i malanni tipici del periodo autunnale e invernale.

Con questa ricetta non significa avere la soluzione per combattere l’influenza stagionale all 100%, ma sicuramente questa, insieme ad un’eccellente idratazione e con la guida del proprio medico di base, si riesce a stare bene in tempi più rapidi. Ecco qualche consiglio, anche perché c’è un modo per potenziarne l’effetto lenitivo.

Se hai l’influenza stagionale prepara questa ricetta, è un portento!

Detto ciò, non significa che bisogna mettere da parte le medicine, anzi sarebbe un grossissimo errore non fare ciò che prescrive il medico. Quello che si vuole evidenziare è che il gusto in molti casi, va “curato” con prodotti genuini, e perché no, soddisfare le proprie esigenze alimentari lenendo tosse e mal di gola, potrebbe essere una maniera valida per far fronte ai malanni.

Per il quantitativo di 2 persone servono i seguenti ingredienti: 2 carote, una ciascuno; 1 scalogno, ma va anche bene un porro se si predilige un gusto più forte; 1 costa di sedano; 250 g di petto di pollo; 230 g di zucca; 1 patata grande, oppure 4 piccole; brodo vegetale q.b.; erbe aromatiche come il prezzemolo; infine i condimenti di olio, sale e pepe.

Ovviamente, niente esclude l’aggiunta di altri prodotti se di proprio gusto, ma questa ricetta semplice semplice, è l’arma migliore contro l’influenza stagionale. Fatta eccezione del pollo che è l’ingrediente più importante e non andrebbe sostituito, perché grazie alle sue proprietà nutrienti e il collagene, rafforza le difese immunitarie e fa guarire dai malanni. Inoltre, quando si ha il raffreddore non si ha molta fame, e a volte si ha anche uno stomaco più fragile a causa dei farmaci.

Per prima cosa fare il “trittico all’italiana”, in una pentola capiente mettere olio e pepe e abbrustolirci sedano, carota e scalogno/porro. Dopo che si imbiondiscono questi prodotti tagliati grossolanamente, si aggiunge il petto di pollo, lasciando scaldare su entrambi i lati.

Segue l’aggiunta di sale e pepe, e prelevare il pollo sfilacciandolo su un tagliere. Tolto il pollo si aggiungono la zucca e la patata tagliate anch’esse grossolanamente, condendo di sale e pepe, e si mescolano con il trittico precedentemente preparato. Ricoprire con brodo vegetale e fare cuocere per 20 minuti circa, o comunque finché le verdure non sono morbide. Si aggiunge per ultimo il pollo sfilacciato e il prezzemolo, si mescola, et voilà, la ricetta contro l’influenza stagionale è pronta!