Cous cous ma in versione autunnale: con questa ricetta prepari un un piatto unico ricco di profumi, colori e sapori

di

Con l’arrivo dell’autunno, la natura si trasforma in un’esplosione di colori caldi e intensi, e con lei anche la nostra cucina. È la stagione delle zuppe fumanti, delle cotture lente e dei sapori avvolgenti. Ma chi l’ha detto che un piatto autunnale debba per forza essere pesante o complicato? Il cous cous, spesso associato all’estate e ai piatti mediterranei, può sorprendere in una versione tutta nuova, perfetta per i mesi più freschi.

cous cous in pentola
Ecco che quindi, piuttosto che continuare a preparare le classiche zuppe o minestre, con pochi e semplici ingredienti si potrà portare in tavola un cous cous autunnale davvero delizioso. Un mix semplice ma incredibilmente ricco, che unisce consistenze diverse e un arcobaleno di colori che ricorda le foglie d’ottobre.

Cous cous in versione autunnale: la ricetta perfetta, ricca di sapori e di profumi

Preparare questo cous cous non è affatto complicato anzi, ci vorrà davvero pochissimo per poterlo portare in tavola e gustarlo bello fumante. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo subito come procedere e quali ingredienti serviranno per realizzare questo cous cous con ceci, pollo e zucca.

cous cous pollo e zucca
Ingredienti per 4 persone:

  • Cous cous 250 g
  • Ceci già lessati 400 g
  • Zucca 300 g
  • Petto di pollo 300 g
  • Cipolle rosse 1
  • Aglio 2 spicchi
  • Brodo vegetale 400 g
  • Uvetta 50 g
  • Gherigli di noci tostate 50 g
  • Cumino in polvere 1 cucchiaino
  • Cannella in polvere 1 cucchiaino
  • Paprika 1 cucchiaino
  • Coriandolo in polvere 1 cucchiaino
  • Rosmarino 5 g
  • Noce moscata q.b.
  • Olio extravergine d’oliva 15 g
  • Sale fino q.b.
  • Pepe nero q.b.

Procedimento:

  1. Prendere la zucca e dopo averla sbucciata pesare 300 g di polpa, dopodiché andrà tagliata a cubetti
  2. Prendere anche il pollo e tagliare anche questo a cubetti
  3. Sbucciare aglio e cipolla e tritarli finemente
  4. In una padella capiente, scaldare un filo d’olio d’oliva a fuoco medio e aggiungete l’aglio
  5. Unire la cipolla e fare soffriggere per 3–4 minuti, mescolando di tanto in tanto
  6. Aromatizzate con cumino, coriandolo, paprika e cannella
  7. Aggiungere anche la noce moscata grattata al momento
  8. Mescolare con cura, poi unire in padella i cubetti di pollo e rosolare per bene su tutti i lati per circa 5–7 minuti fino a doratura
  9. Aggiungere ora i cubetti di zucca 
  10. Unire anche l’uvetta, sale, pepe e noci tostate
  11. Mescolare per amalgamare tutto, coprire con coperchio e cuocere a fiamma medio-bassa per 15–20 minuti, mescolando di tanto
  12. Nel frattempo preparare il couscous mettendolo in un ciotola capiente e versare il brodo bollente
  13. Mescolare e coprire con pellicola
  14. Lasciare riposare per circa 5 minuti, oppure fino a quando il liquido sarà completamente assorbito. Una volta che il couscous ha assorbito il brodo, sgranarlo con una forchetta
  15. Unire al cous cous in condimento di zucca e pollo
  16. Infine, aggiungere anche i ceci

A questo punto non resta che mescolare tutto accuratamente, impiattare e gustare ben caldo.

