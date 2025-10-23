Cous cous ma in versione autunnale: con questa ricetta prepari un un piatto unico ricco di profumi, colori e sapori

Cous cous i versione autunnale, veloce e delizioso: con questa ricetta porti in tavola un piatto unico, sano e ricco di gusto.
Con l’arrivo dell’autunno, la natura si trasforma in un’esplosione di colori caldi e intensi, e con lei anche la nostra cucina. È la stagione delle zuppe fumanti, delle cotture lente e dei sapori avvolgenti. Ma chi l’ha detto che un piatto autunnale debba per forza essere pesante o complicato? Il cous cous, spesso associato all’estate e ai piatti mediterranei, può sorprendere in una versione tutta nuova, perfetta per i mesi più freschi.
Ecco che quindi, piuttosto che continuare a preparare le classiche zuppe o minestre, con pochi e semplici ingredienti si potrà portare in tavola un cous cous autunnale davvero delizioso. Un mix semplice ma incredibilmente ricco, che unisce consistenze diverse e un arcobaleno di colori che ricorda le foglie d’ottobre.
Cous cous in versione autunnale: la ricetta perfetta, ricca di sapori e di profumi
Preparare questo cous cous non è affatto complicato anzi, ci vorrà davvero pochissimo per poterlo portare in tavola e gustarlo bello fumante. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo subito come procedere e quali ingredienti serviranno per realizzare questo cous cous con ceci, pollo e zucca.
Ingredienti per 4 persone:
- Cous cous 250 g
- Ceci già lessati 400 g
- Zucca 300 g
- Petto di pollo 300 g
- Cipolle rosse 1
- Aglio 2 spicchi
- Brodo vegetale 400 g
- Uvetta 50 g
- Gherigli di noci tostate 50 g
- Cumino in polvere 1 cucchiaino
- Cannella in polvere 1 cucchiaino
- Paprika 1 cucchiaino
- Coriandolo in polvere 1 cucchiaino
- Rosmarino 5 g
- Noce moscata q.b.
- Olio extravergine d’oliva 15 g
- Sale fino q.b.
- Pepe nero q.b.
Procedimento:
- Prendere la zucca e dopo averla sbucciata pesare 300 g di polpa, dopodiché andrà tagliata a cubetti
- Prendere anche il pollo e tagliare anche questo a cubetti
- Sbucciare aglio e cipolla e tritarli finemente
- In una padella capiente, scaldare un filo d’olio d’oliva a fuoco medio e aggiungete l’aglio
- Unire la cipolla e fare soffriggere per 3–4 minuti, mescolando di tanto in tanto
- Aromatizzate con cumino, coriandolo, paprika e cannella
- Aggiungere anche la noce moscata grattata al momento
- Mescolare con cura, poi unire in padella i cubetti di pollo e rosolare per bene su tutti i lati per circa 5–7 minuti fino a doratura
- Aggiungere ora i cubetti di zucca
- Unire anche l’uvetta, sale, pepe e noci tostate
- Mescolare per amalgamare tutto, coprire con coperchio e cuocere a fiamma medio-bassa per 15–20 minuti, mescolando di tanto
- Nel frattempo preparare il couscous mettendolo in un ciotola capiente e versare il brodo bollente
- Mescolare e coprire con pellicola
- Lasciare riposare per circa 5 minuti, oppure fino a quando il liquido sarà completamente assorbito. Una volta che il couscous ha assorbito il brodo, sgranarlo con una forchetta
- Unire al cous cous in condimento di zucca e pollo
- Infine, aggiungere anche i ceci
A questo punto non resta che mescolare tutto accuratamente, impiattare e gustare ben caldo.