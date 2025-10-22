Ultimo tuffo al mare: scopri dove farlo per una vacanza veloce ed economica – Viagginews.com

Vuoi concederti un ultimo tuffo al mare prima di accogliere l’inverno? Ecco in quale località andare senza spendere troppo.

L’arrivo dei primi freddi, delle piogge e delle giornate grigie, coincide ogni anno con l’addio progressivo alla stagione estiva per accogliere quella invernale. Dalle settimane di vacanza in spiaggia, fino al rientro in ufficio, salutare l’estate in favore dell’inverno può rivelarsi ogni anno un’esperienza poco piacevole.

È in questo scenario di malinconia che, in modo generalizzato, la voglia di mare, sole e sabbia torna prepotentemente in chi vorrebbe prolungare le proprie vacanze. Soprattutto durante le prime settimane autunnali, il desiderio di concedersi qualche altro giorno al mare può presentarsi in modo preponderante.

Per chi ha ancora nostalgia del clima mite e delle giornate in spiaggia, è possibile concedersi un ultimo assaggio di estate in una di queste località balneari. Facilmente raggiungibili, anche in un weekend, queste località di mare rappresentano la soluzione perfetta per chi vuole concludere l’estate con un ultimo tuffo.

Ultimo giorno di mare: ecco le località più economiche

Per chi ama il mare, l’arrivo dell’autunno può rivelarsi un momento particolarmente malinconico, in cui è fondamentale trovare le modalità giuste per ricaricarsi in modo positivo. Prima di immergersi, tuttavia, nel clima grigio delle giornate più fredde, è possibile concedersi un ultimo truffo al mare in questa località balneare mozzafiato, facile da raggiungere anche dall’Italia. Si tratta di Cipro, una delle isole più belle del Mediterraneo, dove il mare incontra in equilibrio la montagna.

Per raggiungerla dall’Italia, basterà prenotare un volo economico, disponibile in ogni momento dell’anno e della durata di soli tre ore. Anche durante le prime settimane d’autunno, l’isola presenta un clima mite, spiagge luminose, acque cristalline e una calma tipica del turismo di bassa stagione. Per conoscere davvero l’isola, inoltre, è fondamentale fare tappa a Nicosia, la sua capitale, custode di due identità diverse e profondamente intrecciate.

Nicosia presenta un crocevia di culture vibranti, in fermento, sempre pronte a conquistare i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Con la Cattedrale di San Giovanni, decorata da splendidi affreschi bizantini, e la zona turca con la Moschea di Selimiye, Nicosia incarna la cultura dell’isola di Cipro e la sua seducente bellezza. Dopo una passeggiata in città, inoltre, è possibile godersi una giornata al mare sotto il sole d’autunno.