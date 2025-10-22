Se lo stress è il tuo pane quotidiano, allora devi assolutamente andare in questa Spa ricoperta di sale

Chi l’ha detto che il sale fa male? A volte è l’unica cosa che ci salva – almeno dai pensieri, se non dalle arterie.

Viviamo in un mondo in cui anche il relax dev’essere messo in agenda, tipo ‘pausa stress ore 18:45’. E quando arriva, ci accorgiamo che non serve più un weekend alle Maldive, ma un posto dove respirare – letteralmente.

Ecco perché certe terapie nate per curare il corpo finiscono per sistemare anche la testa. È il caso dell’haloterapia, quella che tutti chiamano ‘la grotta di sale’, un’esperienza un po’ mistica e un po’ scientifica dove si entra tesi e si esce con i polmoni (e la mente) puliti. Luoghi che sembrano caverne avvolta di neve, umidità altissima, e dove l’effetto è alquanto scenico.

Il bello, però, è scoprire che il sale non blocca solo le arterie o provoca ritenzione idrica, come ci ricordano da anni. Talvolta fa l’esatto opposto: ci sgonfia la testa. E mentre pensiamo al mare o alle patatine, ci dimentichiamo che può anche farci respirare meglio, dormire meglio, vivere meglio. Ma dove vivere questa esperienza?

La grotta di sale che sembra uscita da una fiaba

C’è una stanza, ad Ancarano, in Slovenia, che sembra una caverna di ghiaccio. Tutto bianco, soffice, con pareti che luccicano come neve, piedi che sprofondano nel sale e un silenzio che sembra di essere dentro un sogno. È la grotta di sale del centro benessere Rezidenca Ortus, diventata una delle mete più virali del momento. Qui si pratica l’haloterapia vera, quella che sfrutta le proprietà antinfiammatorie, mucolitiche e antibatteriche del sale per dare sollievo a chi soffre di asma, bronchite, sinusite o allergie.

La sensazione è strana all’inizio – si respira un’aria densa, quasi marina – ma dopo pochi minuti la mente si svuota, i muscoli si rilassano, e viene voglia di restarci tipo una settimana intera, come scrive qualcuno nei commenti sotto a video su Instagram. Altri giurano che aiuti anche contro la psoriasi e la dermatite, e in effetti la pelle sembra rinascere, come dopo una giornata al mare ma senza sabbia nei capelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guida per italiani in Slovenia (@cosafareinslovenia)

E se non avete voglia di varcare il confine, niente panico: in Italia ci sono alternative che non hanno nulla da invidiare. A Cervia, per esempio, la grotta di sale delle Terme è un piccolo gioiello nascosto tra i pini e il mare, mentre sul Lago di Garda esiste una versione più intima, che nonostante non sia una vera e propria grotta, è avvolta dal profumo del legno e dal silenzio. In entrambi i casi si entra per curiosità e si esce con la testa più leggera – che, diciamocelo, a fine giornata è già metà della terapia.