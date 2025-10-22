Pechino Express, tutto sulla nuova stagione: cast sorprendente e tre nuovi inviati

La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda nei prossimi mesi: in questi giorni sono stati annunciati i nomi delle coppie e dei tre inviati.

Pechino Express è uno dei programmi più seguiti in onda su Sky, condotto da Costantino della Gherardesca. Ogni anno le coppie scelte si mettono in gioco e devono affrontare una serie di peripezie, durante ogni tappa. Soltanto chi arriva in prima posizione riceve un bonus, mentre le ultime due sono a rischio eliminazione. La busta nera finale decide se la coppia scelta dalla prima deve abbandonare il gioco o restare.

Nelle ultime settimane si è tanto parlato della nuova edizione e sono spuntate, a tal proposito, numerosi rumors. In particolare si è vociferato della presenza di alcuni personaggi famosi. Dopo tantissime indiscrezioni è arrivata la notizia ufficiale, che ha confermato il cast della nuova edizione, che vedrà ancora una volta al timone Costantino, ma al suo fianco non ci sarà Fru. Al suo posto arriveranno ben tre nuovi inviati.

Pechino Express, chi sono gli inviati della nuova stagione e i nomi dei protagonisti

Dopo settimane di rumors e voci che circolavano senza sosta sulla nuova edizione di Pechino Express è arrivata la conferma ufficiale, con i nomi dei concorrenti e dei tre nuovi inviati. Fru, infatti, come lui stesso ha annunciato sul suo canale Instagram, non farà parte del cast in qualità di inviato. A quanto pare al suo posto ci saranno Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda, che racconteranno le tappe dei tre Paesi attraversati: Indonesia, Cina e Giappone.

Il programma andrà in onda nel 2026 e vedrà in gara nuovi protagonisti, pronti a mettersi in gioco e ad affrontare un’avventura molto complicata e faticosa. Infatti saranno tante le scale da salire, le corse da fare, le prove da affrontare. Pechino Express non è esattamente un reality per tutti, ma solo per coloro che credono di riuscire a vivere un viaggio inimmaginabile, lontano dalla propria stabile quotidianità.

Le coppie sono state formate, nella nuova edizione vedremo I Veloci, con Fiona Mey e Patrick Stevens, Gli Ex con Steven Basalari e Viviana Vizzini, I Creator con Mattia Stanga e Elisa Maino, I Raccomandati con Chanel Totti e Filippo Laurino, I Rapper con Dani Faiv e Tony2Milli, Gli Spassusi con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Le Dj con Jo Squillo e Michelle Masullo, I Comedian con Tay Vines e Assane Diop, Le biondine con Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani e Le Albiceleste con Camilla e Candelaria Solòrzano.