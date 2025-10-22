Pechino Express, tutto sulla nuova stagione: cast sorprendente e tre nuovi inviati

Pechino Express, chi sono gli inviati della nuova stagione e i nomi dei protagonisti
Dopo settimane di rumors e voci che circolavano senza sosta sulla nuova edizione di Pechino Express è arrivata la conferma ufficiale, con i nomi dei concorrenti e dei tre nuovi inviati. Fru, infatti, come lui stesso ha annunciato sul suo canale Instagram, non farà parte del cast in qualità di inviato. A quanto pare al suo posto ci saranno Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda, che racconteranno le tappe dei tre Paesi attraversati: Indonesia, Cina e Giappone.
Il programma andrà in onda nel 2026 e vedrà in gara nuovi protagonisti, pronti a mettersi in gioco e ad affrontare un’avventura molto complicata e faticosa. Infatti saranno tante le scale da salire, le corse da fare, le prove da affrontare. Pechino Express non è esattamente un reality per tutti, ma solo per coloro che credono di riuscire a vivere un viaggio inimmaginabile, lontano dalla propria stabile quotidianità.
Le coppie sono state formate, nella nuova edizione vedremo I Veloci, con Fiona Mey e Patrick Stevens, Gli Ex con Steven Basalari e Viviana Vizzini, I Creator con Mattia Stanga e Elisa Maino, I Raccomandati con Chanel Totti e Filippo Laurino, I Rapper con Dani Faiv e Tony2Milli, Gli Spassusi con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Le Dj con Jo Squillo e Michelle Masullo, I Comedian con Tay Vines e Assane Diop, Le biondine con Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani e Le Albiceleste con Camilla e Candelaria Solòrzano.