La chiesa incastonata dentro ad una grotta, vi lascerà senza fiato per la sua maestosità

C’è una chiesa incastonata all’interno di una grotta che ti lascerà davvero senza parole. Oltre ad essere maestosa, rappresenta un autentico gioiello ed è anche relativamente semplice da raggiungere. Andiamo a vedere che cosa sapere a riguardo.

In Italia, come è noto, le grandi città rappresentano senza ombra di dubbio un polo attrattivo per tutti quanti noi, dal momento che rappresentano una sorta di stella polare. Di punto di riferimento per quelli che sono i nostri viaggi. Da questo punto di vista, però, il Paese offre davvero tanti, tantissimi spunti per le nostre visite. A seconda, ovviamente, da un lato di quelle che sono le nostre volontà, dall’altro anche le nostre esigenze. E per questo motivo si possono scegliere mete che siano più a portata di mano oppure destinazioni più a lungo raggio.

Da questo punto di vista, alcuni posti sono spesso sconosciuti, purtroppo, pur essendo degli autentici gioielli. Tra questi, non si può non annoverare una chiesa che è letteralmente all’interno di una grotta e che ha una unicità che la rende una perla da conoscere assolutamente. E’ altamente probabile che alla prima vista vi lascerà senza parole ed andiamo a vedere in maniera dettagliata dove si trova, di quale gioiello si tratta e che cosa sapere da questo punto di vista.

Chiesa incastonata dentro ad una grotta: è davvero mozzafiato ed incredibile

Nello specifico, in questo nostro tour narrativo, metaforicamente parlando, ci troviamo nel Cilento e la Chiesa in questione farai fatica a dimenticarla dopo averla vista. In tal senso, puntiamo i riflettori sulla Chiesa di San Michele Arcangelo, che troviamo nel Comune di Sant’Angelo a Fasanello, in provincia di Salerno. Si trova nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Dalle indagini archeologiche che sono state effettuate nel corso degli anni, si intuisce che la grotta era utilizzata già nell’età preistorica come rifugio.

Si pensa che in un secondo momento si trasformò in un sito religioso dedicato al culto delle acque. La sua unicità viene testimoniata una volta di più dal fatto che questo sito è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. La sua grandezza sta nel fatto che la bellezza nasce dall’incontro tra il genio umano e la straordinarietà della natura. Da Napoli è raggiungibile in auto e può essere l’ideale per una uscita fuori porta domenicale oppure per una tappa di un viaggio più lungo tra le bellezze della Campania e del Cilento.