Castagne in friggitrice ad aria, con questo trucco elimini la buccia senza fatica: si sciolgono in bocca

Mai mangiate delle castagne così buone, le faccio nella friggitrice ad aria e si sciolgono in bocca: ecco i semplici passaggi da seguire.

Quando l’autunno avanza e l’aria si fa più fresca, le castagne tornano protagoniste sulle tavole italiane. Il loro profumo avvolgente, che ricorda passeggiate nei boschi e serate davanti al camino, conquista da sempre adulti e bambini. Tuttavia, se c’è un aspetto che scoraggia molti, è la fastidiosa operazione della sbucciatura: bucce che si rompono a metà, pellicine che si incollano alla polpa e dita che si scottano nel tentativo di liberarle completamente.

Tuttavia, negli ultimi anni, un’alternativa sorprendente ha preso piede nelle cucine, ossia l’utilizzo della friggitrice ad aria. Pratica, veloce e sempre più diffusa, questa tecnologia ha rivoluzionato il modo di cucinare molti alimenti, incluse le castagne. Ma ciò che pochi sanno è che, con un semplice trucco, è possibile ottenere castagne dalla consistenza tenera, facili da pelare e capaci di sciogliersi in bocca con una dolcezza naturale.

Castagne in friggitrice ad aria: solo così saranno incredibilmente morbide

La prima cosa da fare per ottenere delle castagne deliziose è quella di fare una piccola selezione. Le castagne dovranno essere sode, prive di fori o macchie, e di dimensioni simili per garantire una cottura uniforme. Una volta selezionate, va effettuata la classica incisione a croce sulla parte bombata del frutto, un passaggio fondamentale per evitare che esplodano in cottura.

Ma il vero trucco per ottenere castagne morbidissime è quello di immergere le castagne in acqua e sale per almeno 30 minuti prima della cottura, eliminando quelle che salgono a galla. Questo semplice passaggio permette alla buccia e alla pellicina interna di ammorbidirsi, facilitando enormemente la rimozione successiva, senza dover perdere minuti preziosi, ma soprattutto senza rovinare il frutto interno, lasciandolo così sodo e compatto.

Dopo l’ammollo, le castagne vanno asciugate accuratamente e poi inserite nel cestello della friggitrice ad aria, già preriscaldata a 200°C. Bastano circa 15-20 minuti di cottura, con una mescolata a metà tempo per assicurare uniformità. Ed ecco che in pochissimo tempo e senza nessuna complicazione, si otterranno castagne saporite, tenere e che soprattutto si sbucciano in un attimo. Così buone, che ogni occasione sarà buona per farle ancora. Non resta che provarle, per innamorarsene al primo assaggio.