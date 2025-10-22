All you can fly: paghi una volta e voli tutto l’anno – costa quanto un volo estivo – viagginews.com

Con un solo abbonamento puoi volare tutto l’anno spendendo meno di un viaggio estivo: Wizz Air lancia il suo ‘All You Can Fly’.

Immagina di comprare un biglietto e non pensarci più per dodici mesi. Nessuna caccia alle offerte, nessun refresh compulsivo su Skyscanner alle tre di notte: voli quando vuoi, dove vuoi, pagando solo 9,99€ a tratta. È la promessa del nuovo abbonamento All You Can Fly di Wizz Air, che da tempo sta spopolando nelle pagine Instagram popolate da appassionati di viaggi.

Si tratta di un abbonamento vero e proprio, dal nome che ricorda quello dei Ristoranti di sushi, pensato per chi non riesce a stare fermo e vorrebbe fare del check-in la propria routine settimanale. Con una quota fissa annuale, l’abbonamento apre le porte a tutte le tratte internazionali della compagnia, dall’Italia all’Europa orientale fino al Medio Oriente.

Tradotto: puoi vivere un anno di viaggi senza perdere tempo a cercare ‘tariffe incredibili’ che spariscono in tre minuti. E la cosa più interessante è che la compagnia ha previsto più formule, così chi vola spesso, chi parte in coppia o chi viaggia con i figli può trovare la versione più adatta alle proprie esigenze.

Come funziona l’abbonamento All You Can Fly

Il concetto è semplice, ma con qualche regola da conoscere. Il pass costa 599€, è valido 12 mesi e permette di prenotare voli internazionali a 9,99€ per tratta, con il primo volo gratuito al momento dell’attivazione. Si può prenotare da 72 a 3 ore prima della partenza, e la disponibilità dei posti varia. Dunque è bene sapere sin da subito che non è un biglietto magico, ma se si ha flessibilità può diventare un affare.

Il pass, poi, è personale: ogni viaggiatore deve avere il proprio. Non è cedibile, ma Wizz Air consente di prenotare anche per altre persone tramite lo stesso account, pagando però ogni tratta separatamente. Sono inclusi i voli internazionali e un piccolo bagaglio a mano, mentre tutto il resto – dal bagaglio in stiva alla scelta del posto – resta extra.

Tra i vantaggi, il risparmio per chi vola spesso e la libertà di decidere all’ultimo. Tra i limiti, le prenotazioni vincolate e la mancanza di opzioni familiari reali. Per questo chi viaggia in coppia o con figli trova più conveniente il Wizz Discount Club, l’alternativa più flessibile e pensata per gruppi fino a cinque persone.

Questo abbonamento, che parte da 29,99€ all’anno per due persone o 69,99€ per famiglie e gruppi, non impone vincoli di orario o disponibilità: basta iscriversi e si ottengono sconti fissi sui voli e sui bagagli per tutto l’anno. Non sarà ‘illimitato’, ma consente di risparmiare anche sui viaggi pianificati con largo anticipo, senza l’ansia di dover prenotare all’ultimo minuto.

In pratica, il ‘tutto illimitato’ funziona per chi viaggia con spirito libero e una valigia leggera. Per chi invece non viaggi tutti i mesi e preferisce pianificare, la formula familiare resta la scelta più sensata.