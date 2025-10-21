Voglia di vacanze a novembre? Il prossimo mese parti per queste destinazioni e non soffrirai il freddo – viagginews.com

Fra pochi giorni inizierà novembre e, in attesa delle vacanze di Natale, perché non regalarsene una proprio in questo mese? Ecco dove andare.

Novembre sta per cominciare e, dopo un’estate piena di mare e settembre e ottobre pieni di pioggia e tempo instabile, perché non regalarsi delle belle vacanze al caldo prima che arrivi Natale? Il mese che sta per cominciare è l’ideale per partire alla volta di bellissime destinazioni europee e nel resto del mondo.

Che sia in famiglia, in coppia o con gli amici, ci sono alcune mete perfette per non patire il freddo ora che sta arrivando l’inverno. Ecco allora dove andare se si amano l’arte, la storia e il divertimento.

Le migliori destinazioni per le vacanze di novembre

Novembre è il mese perfetto per andare in vacanza: i prezzi sono più bassi rispetto a quelli delle vacanze estive e natalizie ma è bellissimo poter godere del bel tempo ora che il freddo avanza. Ad esempio i prezzi in località come i Caraibi o delle località meravigliose del sud est asiatico sono ottimi ma si possono esplorare anche i Paesi del Medio Oriente come la Giordania, con le sue bellezze senza tempo.

Anche Dubai e le località del Mar Rosso sono più accessibili e meno affollate. Insomma, chi è alla ricerca del caldo lo troverà in queste destinazioni. C’è da dire, però, che in tanti scelgono novembre anche per la visita ai mercatini di Natale. In effetti in questo mese c’è meno affollamento rispetto che a dicembre. Si possono visitare anche città d’arte e di storia come Firenze, Venezia e i borghi dell’Umbria e della Toscana, dove fare il pieno di bellezza, cultura ma anche di buon cibo e buon vino.

Fra le città europee spiccano invece Lisbona, la capitale del Portogallo, che ha delle gradevoli temperature, e Siviglia, ricca di cose da fare e vedere, con il suo stile inconfondibile a metà fra occidente ed oriente. Insomma, a partire dai propri gusti e dalle proprie esigenze, a novembre si può partire subito per delle vacanze prima di quelle natalizie, per spezzare la solita routine.

Chi ama il caldo, può beneficiare di prezzi vantaggiosi nei paradisi tropicali; chi ama il freddo, può approfittare ora della visita alle città dove si tengono i mercatini di Natale, perché c’è meno affollamento.