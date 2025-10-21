Ricetta per un salva-pranzo pronto in 5 minuti: nutriente e sano, perfetto per il rientro dal lavoro!

Questa ricetta per un salva-pranzo pronto in 5 minuti è davvero la soluzione perfette per chi va di fretta!

Quante volte è capitato di non sapere cosa mangiare, ma al tempo stesso esser certi di compiere un pasto sano e nutriente? Ecco che arriva la ricetta per un salva-pranzo pronto in 5 minuti da fare invidia ai reali! Non serve essere degli chef, a volte improvvisare unendo una tecnica impeccabile e la fantasia di ingredienti di stagione, è la soluzione migliore!

La quotidianità è nemica del mangiare sano a volte, e di questo ne sono pienamente convinti non solo i nutrizionisti, ma anche i diretti interessati. Non si sta parlando di tutti i lavoratori a prescindere, ma è innegabile che questa categoria, essendo molto indaffarata, non può sottostare a preparazioni complesse, odiando a volte anche le più semplici.

Sarà la noia, la pigrizia o la stanchezza, ognuno ha le proprie buone ragioni che portano a mettere sotto i denti la prima cosa che capita, tralasciando la qualità dei prodotti e delle ricette. Ecco che con questa tecnica e l’impiego dei prodotti giusti, non ci si deve più preoccupare di questi dettagli importantissimi.

La miglior ricetta per un salva-pranzo pronto in 5 minuti

I dettagli fanno la differenza in cucina, per cui bisogna porvi la giusta attenzione, ma se non si ha tempo, voglia e fantasia, basta affidarsi a preparazioni pratiche e veloci. La miglior ricetta per un salva-pranzo pronto in 5 minuti è la preferita quasi di tutti: lavoratori, sportivi e principianti ai fornelli!

Gli ingredienti sono molto semplici da trattare e reperire, soprattutto sono economici. Servono 200 g di fagioli cotti, meglio acquistare quelli già lessati rigorosamente in boccette di vetro, 60 g di noci, mezzo succo di limone, un cucchiaino colmo di miso, un mazzetto di basilico fresco, 50 ml di acqua circa, e olio extravergine d’oliva quanto basta.

Come preparare la formidabile ricetta? Seguendo una tecnica precisa. Bisogna munirsi di un alleato immancabile nella cucina veloce ed efficace, e si sta parlando del mixer. Semplicemente basta mettere tutto gli ingredienti insieme, fatta eccezione per l’olio, e frullare, creando una cremina densa, ma non troppo.

Se la consistenza non convince, aggiunge un po’ d’acqua, ma se troppo liquida, aggiungere altri fagioli, o meglio della philadelphia light per addensare. Infatti, per evitare questi guai, bisogna aggiungere l’acqua poco alla volta, regolandosi di conseguenza, ed evitando di fare pasticci di questo tipo. Ottenuto il composto richiesto, fare un giro d’olio a crudo e aggiungere altre foglie di basilico.

La crema di fagioli è un portento, perché si conserva in frigo anche per 4-5 giorni se si chiude in un contenitore ermetico. In questo modo, se se ne prepara in grandi quantità, quanto rimane si potrà mangiare nei giorni a venire.