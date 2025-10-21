Questo ingrediente che hai in dispensa risolverà il problema dei tuoi capelli grassi: provare per credere – viagginews.com

I capelli grassi tormentano tante donne: provare ogni shampoo o prodotto in commercio non è la soluzione. Si può usare invece questo ingrediente che si ha in dispensa.

Molte donne combattono con il problema dei capelli grassi e sono costrette a lavarli molto spesso, anche se hanno poco tempo e voglia. Provare i prodotti pseudo miracolosi presenti in commercio non è la soluzione ma solo uno spreco di soldi e di tempo.

Così come provare lo shampo secco che in realtà è una soluzione solo provvisoria. Ci sono invece dei rimedi naturali molto portentosi che possono ovviare al problema. Uno di questi contempla l’utilizzo di un ingrediente che si trova in dispensa. Ecco qual è.

L’ingrediente per risolvere il problema dei capelli grassi

Contro i capelli grassi non serve provare prodotti costosi e aggressivi. Questo problema si può risolvere in maniera naturale ed economica. Basta provare un ingrediente portentoso che si ha già in dispensa e che viene usato solitamente per svolgere tante faccende domestiche in maniera sostenibile.

Si tratta del bicarbonato di sodio. Questo si dovrà combinare con il sapone nero per creare uno shampoo purificante che combatte l’eccesso di sebo. Basterà mescolare 2 cucchiai di sapone nero e 2 cucchiai di bicarbonato, aggiungere un po’ d’acqua per formare una pasta liquida e lasciare riposare mezza giornata. Rimuovere il deposito che alla fine si è formato e mescolare. Se non si ha tempo di preparare questo shampoo, basterà spalmare del bicarbonato di sodio sui capelli e lasciarlo agire in modo che assorba il sebo in eccesso ma anche gli odori.

Efficace rimedio contro i capelli grassi è anche il talco, che ha un ottimo odore ma anche l’avena in polvere, la farina di ceci, l’argilla bianca, l’amido di mais. Si può usare anche l’aceto di sidro: sarà sufficiente mescolare un cucchiaio di aceto di sidro e 5 gocce di olio essenziale di melaleuca in mezzo litro di acqua calda. Applicare questa miscela sui capelli massaggiando delicatamente il cuoio capelluto e non risciacquare. Eventualmente il risciacquo si può fare con menta o con arancia.

Nel primo caso bisognerà mescolare 2 cucchiai di foglie di menta con 1 litro d’acqua e portare a ebollizione, lasciare raffreddare e scolare. Nel secondo caso far bollire una manciata di bucce d’arancia in un litro d’acqua per 15 minuti. Lasciare raffreddare e risciacquare un’ultima volta. Insomma, ci sono tanti rimedi naturali per dire addio al problema dei capelli grassi.