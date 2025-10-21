Per i turisti non c’è dubbio, è questa la città migliore del mondo: non è quella che tutti immaginano

I turisti hanno eletto qual è la città migliore del modo e questa volta non è né Roma e nemmeno Parigi: spicca un nome davvero incredibile.

Viaggiare è senza dubbio una delle cose più belle che si possa fare nella propria vita. Scoprire ogni volta dei luoghi differenti, permette di arricchire il proprio bagaglio personale e di scoprire nuova culture, usi e costumi. Ovviamente, affinché un viaggio possa essere davvero indimenticabile sarà necessario che ci siano tutte le condizioni per far andare tutto nel modo giusto e la scelta del luogo è sicuramente tra le prime cose.

Sono diversi i fattori da tenere in considerazione quando si organizza un viaggio, come ad esempio le bellezze da vedere, luoghi caratteristici e ovviamente anche la sicurezza, soprattutto se si viaggia da soli. Ebbene, per questo 2025 la città che ha conquistato il titolo di “migliore del mondo” secondo i lettori di Condé Nast Traveller è una gemma del Mediterraneo.

Ecco qual è la città migliore al mondo secondo i turisti: visitarla è un’esperienza bellissima

Non è tra le mete più cliccate sui social né quella che finisce ogni anno nelle top ten delle guide più ricercate. Eppure, chi ci arriva, difficilmente se ne dimentica. Elegante ma autentica, ricca di storia ma piena di vita contemporanea, questa città è stata definita da molti viaggiatori esperti come una delle destinazioni più affascinanti del mondo. Un titolo importante per un luogo che non ama mettersi in mostra, ma preferisce conquistare in silenzio. Ma di quale città stiamo parlando? Ebbene, a conquistare il cuore dei turisti è La Valletta, capitale di Malta.

I suoi vicoli stretti si aprono su piazze assolate dove il tempo sembra essersi fermato. I balconi in legno dipinto si affacciano su strade acciottolate, mentre il profumo del mare si mescola a quello del pane appena sfornato. Ogni edificio racconta un capitolo di una storia lunga secoli, fatta di conquiste, influenze e rinascite. Ma è proprio l’equilibrio tra passato e presente a rendere questa città unica nel suo genere.

Con appena 6.000 abitanti, La Valletta è una delle più piccole d’Europa, ma la sua anima è grande. La città è il cuore culturale e storico di Malta. Patrimonio dell’Umanità UNESCO, fu fondata nel 1566 dai Cavalieri di San Giovanni e da allora non ha mai smesso di sorprendere. Quindi, per il prossimo viaggio da soli o in famiglia, La Valletta potrebbe essere proprio la destinazione ideale.