Le vacanze fuori stagione? Le consiglia Bruno Barbieri nel suo posto del cuore

Stai progettando una vacanza fuori stagione? Ci pensa Bruno Barbieri a consigliarti il posto ideale per la tua esperienza.

Nonostante l’arrivo dell’autunno, organizzare una vacanza fuori stagione nel proprio luogo preferito, può rivelarsi un’esperienza gratificante. Per chi ama la tranquillità delle onde del mare e delle spiagge deserte, le settimane autunnali possono rappresentare il momento migliore per evitare il turismo di massa.

Che sia al mare o in montagna, beneficiare di un luogo senza l’assalto tipico del periodo estivo, è il modo migliore per concedersi un momento di stacco dalla routine quotidiana. In questo scenario, si inseriscono altresì i consigli di Bruno Barbieri, lo chef stellato giudice di Masterchef Italia e rappresentante dell’eccellenza culinaria italiana nel mondo.

Appassionato di viaggi e di hotelerie, Bruno Barbieri ama particolarmente le vacanze fuori stagione, in cui è possibile cogliere le bellezze di un paesaggio nella loro interezza. Per lo chef stellato, questo è il luogo in cui organizzare la tua prossima vacanza fuori stagione e concederti un relax senza precedenti.

Viaggio fuori stagione: il consiglio di Bruno Barbieri!

Anche durante la stagione autunnale/invernale, lo chef Bruno Barbieri ama circondarsi di acqua e paesaggi balneari. Particolarmente amante delle località nel sud del mondo, Barbieri predilige molto anche il lago e le zone vicine a fonti di acqua termali. Il suo luogo ideale per una vacanza, dunque, è sicuramente una località vicino al mare, dove poter ammirare l’orizzonte blu infinito anche dalla finestra della camera da letto durante i primi minuti del risveglio.

«Il luogo della vita per me è Los Roques, un arcipelago corallino situato nel mar dei Caraibi a 160 chilometri dal porto di Caracas formato da circa 50 isole», ha dichiarato lo chef Barbieri sulle pagine di Vanity Fair. La preferita dello chef, in particolare è Gran Roque, un posto in cui immergersi completamente nella cultura del luogo e nelle abitudini dei suoi abitanti. Sulle isole di Los Roques, inoltre, è possibile soggiornare senza costi gravosi o cifre spropositate.

A differenza di molte altre località del mondo, sulle isole di Los Roques, così come racconta lo chef Barbieri, tutto è molto selvaggio, verace e privo dei lussi a cui certi turisti sono abituati. Si tratta di un luogo per i veri amanti della natura incontaminata, delle spiagge lunghissime e dei paesaggi indimenticabili.