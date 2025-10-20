Vacanze brevi: 3 città italiane da visitare in un weekend – viagginews.com

Hai un ponte o un weekend a disposizione per una breve vacanza? Ecco 3 città italiane che potresti visitare molto facilmente.

L’Italia è una miniera di bellezze artistiche, storiche e naturali, e non serve una lunga vacanza per godere delle sue meraviglie. Anche un semplice weekend può trasformarsi in un’esperienza memorabile se si sceglie la destinazione giusta.

Ecco tre città italiane perfette per una fuga breve ma intensa, ideali per staccare la spina, rigenerarsi e tornare a casa con il cuore più leggero.

Città italiane da visitare in un weekend

È una città che sa sorprendere con la sua atmosfera autentica e vivace. Perfetta per un weekend, si visita comodamente a piedi grazie al suo centro compatto e ai celebri portici (ben 62 km!), patrimonio dell’UNESCO. Inizia la visita da Piazza Maggiore, il cuore pulsante della città, dove si affacciano la Basilica di San Petronio e Palazzo d’Accursio.

Da lì, sali sulle Due Torri, simbolo di Bologna: la vista panoramica ripaga la fatica dei gradini. Non può mancare una passeggiata nel Quadrilatero, il mercato storico ricco di profumi e colori, perfetto per assaporare salumi, formaggi e la celebre mortadella.

Se ami la cultura, il complesso delle Sette Chiese di Santo Stefano e la Pinacoteca Nazionale sono tappe obbligate. E la sera, concediti un piatto di tagliatelle al ragù in una delle tante osterie tipiche.

Nel cuore del Salento, Lecce è una perla architettonica che incanta con i suoi palazzi in pietra dorata e lo stile barocco unico. Un weekend qui è un viaggio tra arte, cucina e sole, anche in bassa stagione.

Passeggiando nel centro storico, ti imbatterai nella scenografica Piazza del Duomo, tra le più belle d’Italia, e nella Basilica di Santa Croce, un tripudio di decorazioni scolpite. Lecce è anche artigianato: entra nelle botteghe di cartapesta per vedere all’opera gli artigiani locali.

Per una pausa rilassante, siediti in un bar a gustare un caffè leccese (con ghiaccio e latte di mandorla) e assapora il famoso pasticciotto, un dolce ripieno di crema che è diventato simbolo della città.

Verona è la città degli innamorati, ma offre molto più della celebre storia di Romeo e Giulietta. In un weekend potrai esplorare un perfetto mix di epoca romana, medievale e rinascimentale. Inizia con una visita all’imponente Arena, uno degli anfiteatri romani meglio conservati, ancora oggi sede di concerti e opere liriche.

Prosegui verso Casa di Giulietta, con il celebre balcone, e poi perditi nelle stradine del centro fino a raggiungere Piazza delle Erbe, piena di vita e colori.

Salendo a piedi o con la funicolare a Castel San Pietro, potrai godere di una delle viste panoramiche più belle sulla città e sul fiume Adige. Per cena, concediti un piatto di risotto all’Amarone o un tagliere di prodotti locali accompagnati da un calice di Valpolicella.