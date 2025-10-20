Speciale vitello tonnato “old style” di Benedetta Parodi: il segreto è svelato!

Benedetta Parodi ha svelato la ricetta del vitello tonnato “old style”, quella che preparava sua nonna.

Chi ha l’abitudine di seguire Benedetta Parodi sui social e copiare le sue ricette sa che non deludono mai. Vere bontà che si preparano facilmente passaggio dopo passaggio. Oggi vogliamo presentare il vitello tonnato intriso di una deliziosa salsa tutta da gustare, ricetta della nonna della conduttrice.

Il vitello tonnato è un piatto della tradizione piemontese che è apparso nelle cucine dei ristoranti dagli anni ’80 ma in realtà le origini sono molto più lontane nel tempo. La prima versione risale al XVIII secolo e, come tante altre prelibatezze, era un pasto povero popolare cucinato con gli avanzi della carne.

In Piemonte è stato Pellegrino Artusi a diffondere la ricetta esportata, poi, in tutta Italia. Nel tempo la ricetta si è evoluta ed è cambiata senza perdere, però, la bontà del gusto deciso e squisito. La versione che presentiamo oggi è quella di Benedetta Parodi cucinata per il suoi follower sul canale Instagram @ziabene.

Come preparare il vitello tonnato cremoso di Benedetta Parodi

Pochi ingredienti ma tanta bontà, questo è il vitello tonnato che con la ricetta di Benedetta Parodi “affoga” nella crema. Naturalmente la scarpetta a fine pasto non è solo giustificata ma obbligatoria per recuperare tutta la deliziosa salsa. Piatto pulitissimo, pancia piena e palato soddisfatto. Pronti?

INGREDIENTI

1,1 kg di magatello di vitello

carota

sedano

cipolla

pomodori

300 grammi di tonno

400 grammi di maionese

15 grammi di capperi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

PREPARAZIONE

Legate i due pezzi di magatello. Preparate il brodo vegetale con carota, sedano, cipolla, pomodorini. Una volta che l’acqua bolle aggiungete la carne e salate. Coprite con il coperchio e lasciate cuocere per un’ora da quando ricomincia il bollore. In una ciotola mettete la maionese, il tonno, i capperi e un pochino di brodo. Poi frullate fino ad ottenere una crema. Togliete la carne dal brodo e fatela raffreddare. Tagliate lo spago e poi tagliate la carne a fettine sottili. Prendete una pirofila e iniziate a creare gli strati. Prima la crema poi le fettine per tre strati. A completare i capperi sparsi sul vitello tonnato.

Tutto è pronto per essere gustato con un bicchiere di vino bianco e il pane pronto per fare la scarpetta. Nonna Carla approverebbe certamente! Questa è una ricetta semplice e gustosa da servire come antipasto o secondo piatto.