Lo sapevi che con la ricotta prepari la colazione più buona? Non è un dolce al barattolo, ma una genialata senza glutine!

Con la ricotta prepari la colazione più sana e gustosa che ci sia: proteica e digeribile, ecco i trucchetti degli chef!

Basta un po’ di ricotta e prepari la colazione più buona in men che non si dica. Basta i soliti dolcetti al bicchiere, perché con questa tecnica si impara un trucchetto formidabile da impiegare anche in successive ricette che rendono le mattinate meno tristi e sicuramente più energetiche e sane.

Molti impiegano la ricotta con i savoiardi, biscotti secchi e fette biscottate, al fine di realizzare una colazione nutriente e sana, ma senza dimenticare il gusto. Il punto è che questo latticino è un portento non solo per l’apporto proteico, ma anche per la consistenza che riesce a dare alle preparazioni.

Infatti, seppur oggi si realizzerà un risultato ben preciso, è comunque bene sapere le proprietà e le caratteristiche di questo prodotto di madre natura, e di come renderà il mattino speciale.

Ecco come con la ricotta prepari la colazione, ricetta completa

Si specifica che la ricotta è un latticino, non un formaggio, e che grazie al mix con gli altri ingredienti, permette di realizzare una ricetta senza glutine che non fa male a chi non riesce a digerirlo. Per cui non si rinuncia più a delle preparazioni tanto amate, ma si impiega in maniera intelligente i seguenti ingredienti.

Gli ingredienti di questa ricetta sono molto semplici da lavorare. Servono 1 uovo a temperatura ambiente, 1 cucchiaio di zucchero, 80 g di ricotta sgocciolata e asciutta, 60 ml di latte, 10 ml di olio di semi, 80 g di farina di riso, la scorza grattugiata di un limone con buccia edibile e senza prelevare l’albedo che è la parte bianca, e 4 g di lievito.

Il procedimento è ancora più facile, mescolare con una frusta l’uovo, lo zucchero, la ricotta, il latte, l’olio di semi, e la scorza di limone. Segue setacciare gli ingredienti secchi rimasti, e mescolare ancora, finché non si ottiene un impasto liscio e privo di grumi. Una volta che il composto è pronto, prendere una padella antiaderente e lasciarla scaldare a fuoco medio-basso con un giro d’olio.

Versare due cucchiaiate alla volta e comporre un cerchio con il mestolo, scaldando un minuto e mezzo per lato. In questo modo, si ottengono dei pancake dolci, morbidi, e senza glutine, perfetti per tutti gli intolleranti e per coloro che fanno palestra. Poiché se non si segue un regime altamente restrittivo, diventa una fonte proteica sana e rinvigorente!

Una spolverata di zucchero a velo o il topping preferito, et voilà, sono pronti per essere serviti!