L’Espresso Natale in partenza da Roma: destinazione, i mercatini più belli!

Per questo Natale regalatevi un’esperienza magica, un viaggio sull’Espresso Natale in direzione dei mercatini natalizi più belli.

Un treno in partenza da Roma può essere un sogno che si avvera. Chi a Natale vuole vivere la magia della festività deve prenotare un posto sull’Espresso Natale e immergersi in un viaggio di altri tempi. Dal 30 novembre al 28 dicembre cogliete un’occasione incredibile.

Si chiama Espresso Natale e dal 30 novembre inizierà la sua attività per far vivere ai passeggeri emozioni incredibili. Il treno è un sogno con le carrozze decorate a tema natalizio, musica, servizio bar e un regalo per ogni passeggero. In giornata porterà ad Arezzo, per vedere i fantastici mercatini di Natale. Si potrà viaggiare comodamente seduti su poltrone vintage e ammirare il paesaggio invernale della suggestiva linea panoramica interna dell’Umbria.

Colline dorate, borghi medievali, vallate sconfinate e quando si arriverà a destinazione si potrà respirare altra atmosfera natalizia con addobbi, luci, botteghe artigianali, mercatini, il profumo dei dolci tipici. Arezzo ospiterà i passeggeri mostrandosi in tutto il suo splendore, perfettamente a tema con il periodo natalizio. Penserete che tutto questo avrà un costo importante e, invece, proprio qui arriva il bello.

Roma-Arezzo con l’Espresso Natale: quanto costa la magia

La Ferrovia dei Parchi ha organizzato un viaggio unico. Ogni domenica dal 30 novembre al 28 dicembre l’Espresso Natale partirà da Roma Termini per arrivare ad Arezzo attraversando l’Umbria (e ritorno). La partenza è prevista per le 8.30 dalla Capitale e l’arrivo alle 12.10. L’orario di rientro è fissato per le 17.30 da Arezzo con arrivo a Roma alle 22.42.

La stazione ferroviaria di Arezzo si trova a pochi minuti di camminata da Piazza Grande dove ci saranno i mercatini di Natale. I prezzi dei biglietti in prima classe sono 98 euro andata e ritorno mentre in seconda classe di 70 euro andata e ritorno per gli adulti dai 12 anni in su. Per i bambini tra i 3 e gli 11 anni è prevista una riduzione del 50%, 49 euro per la prima classe e 35 euro per la seconda classe.

I posti a disposizione sono 30 in 1° classe e 60 in 2° classe. Sono cinque le date in programma e non è escluso che vengano attivate promozioni come quella conclusa il 13 ottobre con sconto sul prezzo dei biglietti. Nella carrozza ristorante è previsto il servizio bar e ogni viaggiatore riceverà un omaggio per aver scelto l’Espresso Natale. Per le prenotazioni bisogna accedere al portale ferroviadeiparchi.it, leggere con attenzione le indicazioni e verificare se ci sono posti liberi per la data in cui si vorrebbe compiere questo viaggio magico.