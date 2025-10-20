In Irlanda c’è un pub da Guinness World Records: visitarlo è un vero viaggio nel tempo

Alla scoperta del pub da Guinness World Record: si trova in Irlanda è visitarlo è un vero e proprio viaggio nel tempo.

Chiunque abbia messo piede almeno una volta in Irlanda sa che i pub non sono semplicemente dei bar: sono luoghi dell’anima, rifugi accoglienti dove il tempo sembra scorrere più lentamente, accompagnato dal tintinnio dei bicchieri e dal suono caldo della musica tradizionale.

L’isola di smeraldo custodisce gelosamente questa parte della propria cultura, trasformando ogni pinta di birra in un piccolo rito collettivo. Ma tra le centinaia di locali storici disseminati tra Dublino, Galway, Cork e i piccoli villaggi dell’entroterra, ce n’è uno che spicca su tutti per una ragione molto particolare: è entrato nel Guinness World Record e visitarlo è un vero proprio viaggio nel tempo.

Questo pub in Irlanda è entrato nel Guinness World Record: ecco perché

Ma di quale pub si tratta? Ebbene, il locale da record è il Lo Sean’s Bar ne che ha già vinto il Guinness World Records per essere il pub più antico d’Irlanda, risalente al 900 d.C., ed è in corsa per raggiungere il primato mondiale. Tra antiche tradizioni irlandesi, miti e leggende, questo è il bar da raggiungere durante un viaggio esplorando le Hidden Heartlands irlandesi e Athlone, splendida città sulle rive del fiume Shannon.

Il Seans Bar non ha nulla del classico “locale turistico” costruito ad arte. Qui tutto è autentico: dalle pareti in pietra leggermente inclinate, ai pavimenti irregolari, fino agli arredi in legno scuro consumati dal tempo. Durante i lavori di ristrutturazione negli anni ’70, sono emersi frammenti di pareti fatte con vimini e argilla, oggi conservati presso il Museo Nazionale d’Irlanda. Una parte del passato che letteralmente convive con il presente.

Visitare questo pub non è solo una tappa obbligata per chi è in viaggio in Irlanda: è un’esperienza immersiva che riassume lo spirito del Paese. In un mondo sempre più veloce e digitale, il Seans Bar ci ricorda il valore delle storie tramandate a voce, delle risate condivise intorno a un tavolo, e del profondo legame tra passato e presente. Un’esperienza davvero unica, da non lasciarsi scappare e che lascerà davvero senza parole.