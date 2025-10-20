In autunno il giardino è meglio di un parco giochi: queste attività sono perfette per i bambini. – (viagginews.com)

Se hai dei bambini e un bel giardino grande in autunno potranno divertirsi con una di queste attività: altro che parco giochi.

In estate con il sole che picchia e le temperature alte per i bambini è un piacere stare all’aperto, che sia al parco o in piscina. I giochi con l’acqua li possono tenere occupati ore, con il caldo possono uscire vestiti leggeri e al massimo fare una doccia veloce dopo. Quando arriva l’autunno però spesso piove, fa più freddo e andare fuori non è più invitante come prima.

A tenerli in casa però i bambini, specie se piccoli, è facile che inizino ad annoiarsi, specialmente quando arriva il fine settimana. Due giorni di fila in casa con la scusa che rischiano di prendere freddo li rendono difficili da gestire da parte dei genitori. Se però davanti casa c’è un bel giardino serve fare pochi passi dall’ingresso per trovare qualcosa che li intrattenga.

Una volta bardati con stivali, piumino, guanti e berretto non c’è pericolo che prendano freddo e possono stare tranquillamente fuori per qualche ora. Anzi, in autunno il giardino può essere meglio del parco giochi . Con le attività che vedremo di seguito l’autunno passerà in fretta per i bambini.se si usa un po’ la fantasia.

Le attività autunnali perfette per i bambini

Partiamo con un’idea molto semplice adatta a chi ha degli alberi in giardino. Per quanto agli adulti sembri una seccatura dove raccogliere le foglie secche per i bambini queste sono materiale perfetto per dei lavoretti. Mentre mamma e papà le raccolgono i più piccoli possono scegliere le più belle da usare per creare abiti per le bambole, disegni o un collage autunnale.

Per i più grandicelli nulla vieta di dare una mano a fare i mucchi di foglie, magari usando rastrelli e palette più piccoli e adatti a loro. Non solo il pomeriggio passa in fretta, ma imparano anche le basi di come prendersi cura del giardino in autunno. Li si può coinvolgere anche se ci sono delle piantina da interrare, lasciando che aiutino a sistemare il bulbo.

Il tappeto di foglie che si viene a creare si può sfruttare per organizzare una piccola caccia al tesoro autunnale. Come indizi si possono nascondere dei sassi o delle pigne dipinte con le indicazioni da seguire per tutto il giardino, nascondendole sotto le foglie. Un’attività che volendo si può allargare anche a tutta la famiglia.