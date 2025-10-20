È una delle province meno visitate, ma la sua bellezza di lascerà senza fiato: perfetta anche in autunno – viagginews.com

Questa provincia italiana è tra le meno visitate in assoluto. Nonostante i dati parlino chiaro, la sua bellezza è innegabile. È fantastica anche durante l’autunno.

Le persone tendono a visitare i posti maggiormente presi di mira. L’alto numero di turisti, infatti, nell’immaginario comune, fa presupporre un luogo di qualità, dove è possibile divertirsi e scoprire qualcosa di nuovo. Ciò, però, non corrisponde sempre alla verità, soprattutto in un territorio ricco di sorprese come l’Italia.

C’è una provincia, in particolare, che è tra le meno visitate in assoluto. I viaggiatori tendono a spostarsi altrove, non prendendola quasi mai in considerazione. In realtà, è sorprendentemente bella, con un centro storico accogliente e un paesaggio circostante memorabile. Sarà impossibile restare delusi da questa esperienza.

In pochi ci vanno, ma è un luogo magnifico: è una tra le province meno visitate in Italia

Questa provincia italiana meriterebbe molta più attenzione. I turisti tendono a concentrare la loro attenzione su altri luoghi perché li ritengono maggiormente belli. In verità, però, le cose non stanno affatto così. Si tratta di una città magica, caratterizzata da un’atmosfera unica. Qui, il tempo sembra essersi fermato, come se le lancette avessero smesso di contare i minuti.

Si sta parlando di Benevento, in Campania. La sua storia è immensa e annoiarsi non è un’opzione. Si consiglia di non lasciarsi sfuggire il maestoso Arco di Traiano, il meraviglioso Teatro Romano e la caratteristica Chiesa di Santa Sofia. Per chi volesse fare un salto nel passato e ripercorrere tutte le tappe della città, c’è anche il Museo del Sannio e del Chiostro di Santa Sofia.

Nei dintorni di Benevento, inoltre, è possibile fare lunghe passeggiate, visitare borghi incredibili e fare kayak nel Parco del Grassano. È difficile spiegare il perché sia così poco visitata. Probabilmente, la colpa è da attribuire alla posizione interna, ai pochi collegamenti disponibili e alla mancanza di ‘pubblicità’. Se ne sente parlare fin troppo poco. Solitamente, le persone arrivano in Campania per visitare Napoli, Caserta o la Costiera Amalfitana.

Ad ogni modo, sarebbe un vero peccato non darle una possibilità. È perfetta per una gita fuoriporta o per la vacanza di un weekend. Si visita in poche ore, ma lascia ricordi indelebili. È un luogo tranquillo anche per i più piccoli e gli abitanti sono piuttosto cordiali. Gli appassionati di fotografia, inoltre, potranno realizzare degli scatti sorprendenti. Basterà solo trovare l’angolazione corretta e il giusto panorama da immortalare.