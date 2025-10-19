Sanremo 2026, Carlo Conti da record: tra i big spuntano nomi inaspettati

Si scaldano i motori di Sanremo 2026 e Carlo Conti prepara una nuova edizione da record: nomi inaspettati tra i big, i partecipanti.

Manca ancora qualche mese all’inizio del Festival di Sanremo, ma con l’annuncio di Carlo Conti il pubblico si è già infiammato: a febbraio 2026, come di consueto, si accenderanno i riflettori sul palco dell’Ariston, per una settimana davvero infuocata fra musica, dinamiche e commenti web.

La 76esima edizione del Festival di Sanremo (la quinta per Carlo Conti) si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, in onda come al solito su Rai 1; i big in gara saranno 26 e tutti si esibiranno durante l’ultima serata, quando le votazioni delle tre giurie si uniranno a quelle delle serate precedenti.

Particolari alcune regole imposte ai concorrenti: se non autorizzati, a partire dal 15 gennaio non potranno prendere parte ad altri programmi o manifestazioni che prevedano loro interpretazioni o esecuzioni di canzoni, sia in tv, che in radio o su Internet. Possono essere invece intervistati, in accordo con l’ufficio stampa Rai.

Fino al 3 marzo, invece, , i vincitori delle categorie big e nuove proposte non potranno andare in programmi televisivi che non siano Rai. In attesa di scoprire chi saranno gli ospiti, sono stati annunciati i nomi in gara: tra vecchie glorie e giovani emergenti, spiccano tre cantanti a sorpresa.

Sanremo 2026, tre nomi a sorpresa per Carlo Conti

Stando a quanto riportato da 361magazine, al prossimo Festival di Sanremo dovrebbero tornare dei nomi che, in questi anni, sul palco dell’Ariston hanno lasciato davvero il segno: Blanco, Angelina Mango e Sangiovanni.

Il primo ha preferito mantenere un profilo basso in questi anni, pur continuando ad essere attivo nel mondo della musica (anche come autore, si veda la canzone di Giorgia dello scorso anno); Angelina Mango è tornata ad esibirsi al concerto di Olly dopo il lungo stop di un anno per un problema alle corde vocali, mentre Sangiovanni aveva deciso di fermarsi per prendersi del tempo da dedicare a sé stesso.

Tre nomi importantissimi, tra i “big giovani” maggiormente acclamati del periodo, pronti a tornare per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra l’altro, Blanco (in coppia con Mahmood) e Angelina Mango sono riusciti anche ad aggiudicarsi la vittoria finale e sollevare il trofeo del Festival.

Riusciranno a bissare i successi precedenti? Sangiovanni sarà una delle sorprese? Di sicuro, qualora dovessero essere confermati, la loro esibizione sul palco dell’Ariston non passerà inosservata.