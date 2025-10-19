Patente di guida, nulla sarà più come prima: per averla bisognerà fare questi controlli medici – ViaggiNews.com

Sono pronte ad essere varate dall’Europa una serie di nuove norme sulla patente di guida e sulla sua sospensione. Ecco tutte le principali novità.

È in corso al Parlamento europeo uno studio approfondito per il varo delle nuove norme dell’Unione in merito alle patenti di guida. Al lavoro c’è la Commissione Tran, che si occupa di trasporti e turismo.

Sono stati proprio gli eurodeputati a spingere su una revisione delle regole per il vecchio continente sulle patenti di guida. Sono state introdotte disposizioni sulla patente digitale, sui neopatentati e sulla sospensione della patente. Il pacchetto che comprende l’accordo è già stato approvato in Commissione, ed entro il mese di ottobre arriverà nell’Assemblea plenaria di Bruxelles per il definitivo via libera. Il provvedimento arriverà suddiviso in due: quello generale sulle disposizioni e quello inerente la sospensione della patente.

Quali saranno le principali novità? Prima di tutto la patente di guida digitale, disponibile su uno smartphone con tecnologia di portafoglio digitale (il digital wallet) diventerà il formato principale nell’Unione europea.

Patente di guida, sanzioni più severe e controlli medici

Gli eurodeputati sono però riusciti a garantire che i conducenti continueranno ad avere il diritto di richiedere una patente di guida fisica. Il periodo di prova per i nuovi conducenti sarà di almeno due anni.

Questi saranno soggetti a norme e sanzioni più severe per guida in stato di ebbrezza e guida senza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini. Inoltre, prima del rilascio della prima patente o prima di richiederne il rinnovo, tutti i conducenti dovranno sottoporsi a un controllo medico. Controllo che dovrà includere anche la vista e le condizioni cardiovascolari. Ogni Paese europeo potrà però decidere di sostituire il controllo medico con moduli di autovalutazione o altre misure alternative.

In base a un altro accordo tra i negoziatori del Consiglio e del Parlamento, concluso a marzo 2025 e confermato dal Consiglio a settembre 2025, il ritiro, la sospensione o la restrizione della patente di guida all’estero saranno trasferiti al Paese Ue che ha rilasciato la patente di guida. Ciò affinché la sanzione venga applicata e ne venga garantito il rispetto in tutta l’Unione. L’obiettivo è porre un freno all’impunità della guida spericolata in un altro Paese Ue.

Come già accennato, l’accordo provvisorio sulle norme Ue in materia di patente di guida è stato approvato dalla Commissione Trasporti e Turismo con 29 voti favorevoli e 7 contrari. L’accordo sulle disposizioni Ue in materia di sospensione della patente di guida è stato approvato con 31 voti favorevoli e 5 contrari. Ora deve essere approvato dall’Assemblea plenaria, che si riunirà a ottobre.