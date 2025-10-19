Le arance sono di stagione: non prepararci solo la spremuta ma anche una buonissima marmellata – viagginews.com

Le arance sono un frutto così buono e naturalmente dolce con cui puoi preparare un’ottima marmellata fatta in casa: ecco come.

Le arance sono amate da adulti e piccini: sono un frutto buonissimo e fanno anche bene. Infatti, apportano vitamina C, potassio, vitamina A, vitamine del gruppo B, fosforo, calcio e ferro.

Oltre a poterle mangiare così, possiamo spremerle per ottenere una buonissima spremuta ma anche prepararci una marmellata per farcire le nostre crostate, da spalmare su fette biscottate, toast, per una colazione o merenda gustosa, o semplicemente da mangiare a cucchiaiate. Ecco la ricetta veloce e semplice per prepararla.

Come preparare la marmellata con le arance

Invece di acquistare la marmellata al supermercato, che spesso contiene tanti zuccheri, preparala in casa facilmente e senza aggiungerci tanti ingredienti di dubbia qualità.

Non pensare ad un procedimento lungo e in cui ti saranno richiesti tanti ingredienti dato che te ne basteranno solo 3 per ottenere una marmellata ottima da usare per le tue ricette dolci, ovvero:

1 kg di arance

1 cucchiaino di dolcificante a piacere (eritritolo, zucchero di cocco, zucchero di canna)

2 cucchiaini di semi di chia

Per preparare la marmellata dovrai semplicemente:

Sbucciare le arance e togliere tutta la buccia, soprattutto la parte bianca che poi renderebbe la marmellata amarognola, ma anche i semi Tagliare le arance in quarti e metterle in una casseruola con il dolcificante e i semi di chia che daranno consistenza gelatinosa alla marmellata, e aggiungeranno acidi grassi e Omega 3 Cuocere a fuoco medio mescolando in modo che il composto non si attacchi e, una volta cotte, le arance si disidrateranno e assumeranno una consistenza diversa, proprio tipica della marmellata Trasferire la marmellata in un barattolo ermetico e conservare in frigorifero per circa 3 o 4 giorni.

Ecco che la marmellata è già pronta per essere gustata anche al cucchiaio oppure per essere utilizzata per farcire crostate, fette biscottate, toast, biscotti e così via. Non servono ingredienti particolari per questa marmellata che resterà anche light se si usano dei dolcificanti a zero impatto glicemico.

In ogni caso, anche usando il comune zucchero, dato che il quantitativo richiesto è solo di un cucchiaino, non sarà un gran “sgarro” mangiare questa marmellata, considerando poi che quelle che acquistiamo al supermercato contengono (la maggior parte delle volte) molto più zucchero e tanti altri ingredienti come conservanti e così via.