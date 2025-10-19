Da Nord a Sud, ecco le migliori destinazioni per trascorrere il Ponte di Ognissanti all’insegna dell’arte, della storia e della bellezza – viagginews.com

Chi ha intenzione di viaggiare durante il Ponte di Ognissanti può considerare queste bellissime località italiane. Ecco dove andare.

Il Ponte di Ognissanti si avvicina e chi vuole prendersi una pausa dal lavoro oppure vuole staccare dalla monotonia quotidiana, può approfittare di questi giorni per fare una breve gita fuori porta. Infatti ci sono tante località che si possono scoprire, all’insegna dell’arte, della storia e della cultura.

Ecco allora le migliori mete da Nord a Sud dove andare per trascorre dei bei giorni in compagnia della famiglia, del propio partner o degli amici.

Dove andare durante il Ponte di Ognissanti

Il Ponte di Ognissanti si avvicina e chi vuole trascorrerlo in giro, può approfittare e visitare una delle grandi bellezze che si ha in Italia. Partendo dal Nord, in Piemonte, si può passare qualche giorno nel territorio delle Langhe oppure a Torino, città elegante, ricca di storia e di arte da assaporare.

Meravigliosa anche la zona del Lago Maggiore, tra Verbania, Baveno e Stresa. Anche la Lombardia è una regione da scoprire in questo ponte di Ognissanti. Dal 1° al 10 novembre, più di 200 eventi porteranno la musica jazz tra il centro e la periferia di Milano per l’evento JazzMi. Si passa alla Liguria con il Festival della scienza a Genova. Si può anche fare un tour tra Santa Margherita Ligure, Rapallo, Portofino, per poi andare a Genova.

Anche se è presto per la neve, chi vuole può organizzare dei tour in Trentino come: Passo Rolle/Baita Segantini – Mezzano – San Martino di Castrozza, oppure Moena – Canazei – Lago di Carezza. Meraviglioso anche il Lago di Braies, San Candido e Dobbiaco. Scendendo verso il centro, in Lazio, si può visitare la capitale, Roma, mentre l’Umbria, con i suoi borghi e le sue città, offre un’esperienza di bellezza, storia e buon cibo a 360°.

Al sud, invece, imperdibile è una visita a Napoli ma si può anche approfittare del ponte per visitare i borghi della costiera amalfitana. Mentre in Sicilia, grazie alle temperature miti, sarà possibile ammirare le bellezze intorno a Palermo. Quello del 3 novembre è anche l’ultimo weekend dell’evento Le vie dei Tesori, per scoprire luoghi che solitamente rimangono chiusi o poco visitabili. Insomma da Nord a Sud le cose da fare e da vedere in Italia saranno tantissime in questi giorni.