Cambiare posto in aereo, non sei obbligato ad accettare per forza: se fai così nessuno potrà dirti nulla – viagginews.com

Alcuni passeggeri, una volta saliti in aereo, insistono affinché qualcuno accetti di sedersi al loro posto per uno scambio. Ecco come fare per sottrarsi a una simile richiesta.

Per salire in aereo c’è bisogno di acquistare il biglietto e di prenotare il proprio posto. Queste due semplici azioni si possono compiere facilmente attraverso i siti dedicati. Bastano davvero pochi click per ottenere l’accesso al volo desiderato. Non è insolito, però, che una volta saliti a bordo, si venga travolti dalle richieste di altri passeggeri.

C’è chi, con insistenza, chiede di poter cambiare il sedile. È difficile sottrarsi a una simile domanda. Quando si viene presi contropiede, infatti, il cervello smette di ragionare lucidamente, lasciando il posto all’impulsività e a tutte quelle risposte che non vorremmo davvero dare. Ecco come fare per evitare di ‘cadere in trappola’.

Aereo, come rifiutare di cambiare posto: se fai così non sbagli di certo

Le esigenze dei passeggeri possono essere molto diverse. In fase di prenotazione, tutti cercano di prenotare il loro posto preferito. Per ovvi motivi, non sempre si riesce a farcela. I biglietti di alcuni voli, infatti, terminano con una rapidità incredibile. Alcuni passeggeri, tuttavia, non sono disposti ad accontentarsi o a scendere a compromessi.

Una volta saliti in aereo, fanno pressione sugli altri per avere il loro posto. Parlano in maniera gentile, usando tanti termini e provando a fare breccia nel cuore del loro interlocutore. In tali circostanze, in pochi riescono a rifiutare. Fingono un sorriso di circostanza e accettano di cambiare sedile.

Dal punto di vista concreto, una simile richiesta non deve essere per forza accettata. L’atto di cortesia in questione non è necessariamente dovuto. È possibile tirarsi indietro e dire di no. Ovviamente, bisogna farlo nel modo giusto. È inutile alimentare la discussione e mettere in piedi scenate capaci di degenerare.

Si consiglia di non fornire troppe spiegazioni. Dopo aver ascoltato la domanda con attenzione, è importante concentrarsi su se stessi e valutare il cambio. Se non si desidera effettuarlo, basterà dire di no e suggerire di chiedere a qualche altro passeggero. Mostrarsi infastiditi, alzare il tono di voce o rimproverare l’altro non ha senso.

È meglio mantenere un certo distacco e, davanti a persone insistenti usare questa frase: “Per esigenze personali preferirei restare al mio posto. Mi dispiace, ma non posso fare altrimenti“. Nella maggior parte dei casi, si otterrà un risultato positivo e non si verrà più infastiditi per tutto il volo.