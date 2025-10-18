Risparmia sui termosifoni, LIDL ha la proposta perfetta per scaldare casa

LIDL si prepara all’inverno con una proposta perfetta per riscaldare casa limitando l’uso dei termosifoni.

Ora che arriverà il momento di accendere i termosifoni bisogna trovare il modo di risparmiare per evitare batoste in bolletta. La casa quando le temperature fuori sono rigide deve essere calda e accogliente ma come far impennare i consumi del gas se ancora si ha una vecchia caldaia?

Le proposte LIDL si adattano alle esigenze dei clienti e alla stagione in corso o in arrivo. Il discount è sempre al passo con i tempi e i bisogni delle persone. Presto le temperature si abbasseranno drasticamente e seguendo il calendario predefinito si procederà con l’accensione dei termosifoni in base alla propria zona climatica.

Questo significherà – per chi ha una vecchia caldaia inquinante e dagli elevati consumi – bollette molto salate anche perché è in previsione un aumento dei prezzi delle materie prime. Eppure la casa va riscaldata, è una necessità visto che un ambiente freddo può causare problemi di salute. Una temperatura di 15 gradi nell’abitazione può causare malattie cardiovascolari, problemi respiratori, un aumento della pressione sanguigna. Da LIDL c’è il modo di riscaldare casa risparmiando.

Ecco il prodotto in vendita da LIDL perfetto per l’inverno

Da giovedì 23 ottobre LIDL metterà in vendita per una casa da vivere il termoventilatore senza pale con LED TRONIC a 79 euro. Ha 20 livelli di velocità, la funzione timer, una gamma di temperature da 5 a 35° e la funzione di oscillazione a 4 livelli (30°, 60°, 90° e 120°). In più il termoventilatore ha luci d’atmosfera a LED in 5 colori diversi e la funzione cambio colore. Incluso nel prezzo un telecomando per la gestione a distanza.

Grazie a questo elettrodomestico si potrà generare calore quasi istantaneamente e riscaldare l’ambiente in cui ci si trova. In più si potrà spostare facilmente da una stanza all’altra per diffondere calore dove necessario. Utilissima la doppia funzione, in inverno per riscaldare e in estate per raffreddare. Tra i vantaggi aggiungiamo la poca manutenzione di cui hanno bisogno.

Basterà togliere polvere e residui evitando che riducano l’efficacia del dispositivo. Il design del modello venduto da LIDL facilita notevolmente la pulizia non avendo griglie e ventole. Con un panno asciutto la rimozione della polvere sarà velocissima. Naturalmente questo elettrodomestico non riuscirà a riscaldare tutta casa ma un solo ambiente. Va usato in associazione ai termosifoni per ridurre l’accensione dei radiatori e si riuscirà a risparmiare in bolletta. Il costo proposto da LIDL è competitivo, l’acquisto è certamente da valutare.