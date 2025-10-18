Patate cotte in poco più di 10 minuti? Il trucco geniale lo svela un nutrizionista (e non è bollirle) – viagginews.com

Chi l’ha detto che le patate sono un alimento dalla lunga preparazione? Con questo trucco si cuociono in poco più di 10 minuti, senza sporcare nulla.

I buoni propositi per un’alimentazione corretta ce li abbiamo tutti ma, diciamocelo, quello che spesso manca è la voglia e il tempo. Prendiamo il caso delle zuppe: tutti vorremmo preparare cibi sani, dietetici e nutrienti, ma spesso a scoraggiarci è più il tempo di preparazione e cottura. Però con le patate no, non lo possiamo più dire. Dopo aver scoperto questo trucco, dimenticheremo l’idea di metterle a bollire per 30/40 minuti (senza contare il tempo successivo per pulire).

Qui non serve acqua e, sorprendentemente, non dobbiamo nemmeno rifugiarci nelle costosissime novelle – indubbiamente più veloci da cuocere grazie alla loro dimensione, ma discretamente più care.

A svelarcelo è stato un video apparso nel nostro feed di Instagram come una di quelle rivelazioni che arrivano proprio quando servono. E a spiegarcelo, beh, è stato un nutrizionista – colui che sa quanto siano importanti questi ortaggi nella nostra dieta: super sazianti e dalla densità energetica bassissima. Insomma, da non evitare solo per colpa della loro cottura.

Il trucco delle patate giganti cotte in pochi minuti (senza pentole)

Il Dr. Raffaele Scarabelli, noto su Instagram come @beardedscara, lo mostra in un reel da salvare subito. Il procedimento è semplice, pratico e funziona anche con patate grandi – sia normali che quelle dolci. Dopo averle lavate bene sotto l’acqua, si fanno dei piccoli forellini con una forchetta tutto intorno alla buccia. Si tratta di un passaggio importante; serve per far uscire il vapore, evitando che scoppino nel microonde.

A questo punto basta metterle in una ciotola adatta al microonde e coprirle con un foglio di carta da cucina bagnata, ben strizzata. Nessun condimento, niente acqua, niente pelatura. Si inserisce tutto nel microonde e si cuoce per 15 minuti alla massima potenza. Sì, anche le patate giganti diventano morbide dentro e perfette da mangiare così o da usare per gnocchi, insalate o purè. Qui sotto c’è il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nutrizionista per Persone “Normali” con obiettivi “Straordinari” (@beardedscara)

Il risultato è sorprendente: la buccia resta intatta ma cede al tatto, l’interno è cremoso e cotto in modo uniforme. E soprattutto, non si sporca nulla. Niente pentole da lavare, niente scolapasta da tirare fuori, nessun fornello acceso.

Il Dr. Scarabelli lo consiglia anche a chi segue un’alimentazione controllata: le patate, dice, sono spesso evitate solo per noia o tempi di cottura, ma sono in realtà uno degli alimenti più sazianti e meno calorici della dieta mediterranea. Questo trucco le riporta finalmente a portata di forchetta, anche nei giorni più caotici.