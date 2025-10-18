Hai una casa grande da riscaldare? Con questi consigli puoi farlo senza azzerare il conto – Viagginews.com

Il tuo appartamento è troppo grande da riscaldare? Scopri i consigli per risparmiare e trovare il giusto comfort in inverno.

L’arrivo della stagione fredda rappresenta un vero e proprio scoglio per chi combatte ogni anno contro il caro bollette. I costi delle utenze domestiche, sempre più alti, hanno costituito negli ultimi anni una fonte di preoccupazione economica notevole per le famiglie italiane.

Chi possiede una casa dalla metratura generosa, soprattuto nei mesi invernali, dovrà necessariamente fare i conti con dei costi in bolletta più elevati rispetto alle cifre standard. Ambienti più grandi e un numero di camere più alto, renderanno la spesa del riscaldamento sempre più costosa.

In questo scenario, per risparmiare sulle cifre in bolletta è necessario ricorrere ad alcuni accorgimenti pensati per ridurre gli sprechi, dimezzare i costi e ottenere comunque il giusto comfort. Grazie a queste abitudini quotidiane, anche con una casa grande le cifre in bolletta potranno essere controllate facilmente.

Casa grande? Risparmia in bolletta con questi trucchi

Le modalità per risparmiare sulla bolletta mensile e ridurre gli sprechi sono molteplici e tutte applicabili fin da subito. Oltre agli interventi più importanti, quali l’isolamento termico del tetto e l’installazione di un impianto di riscaldamento intelligente, è possibile mettere in pratica alcune abitudini pensate per risparmiare cifre notevoli alla fine dell’anno. Prima dell’arrivo dell’inverno, è doveroso controllare la condizione degli infissi della propria casa.

Se quest’ultimi presentano irregolarità, zone non aderenti e chiusure danneggiate, riscaldare la propria casa potrebbe rivelarsi più difficile e quindi più costoso durante l’inverno. Per evitare sprechi simili, è consigliabile sigillare gli infissi nelle zone danneggiate o utilizzare dei copri spifferi per isolare il più possibile l’ambiente interno con quello esterno. Sfruttare le ore calde durante la giornata, inoltre, può rivelarsi una abitudine intelligente per risparmiare in bolletta.

È bene sfruttare il più possibile le ore di sole aprendo le finestre e lasciando entrare il calore dentro la propria in casa. Non solo, è fondamentale controllare la temperatura dei termosifoni di casa e regolarla ad un massimo di 19°C, con la possibilità di variare fino a 20°C nei giorni più freddi. Oltre ad essere la temperatura ideale per non incorrere in sbalzi tra esterno ed interno, i 19°C fissi contribuiranno a contenere i costi in bolletta, evitando improvvisi picchi nelle cifre.