E’ la Regione più sottovalutata d’Italia, ma qui trovi natura selvaggia, borghi storici e piatti tipici indimenticabili

C’è una Regione in Italia che è fantastica e che, invece, regala dei gioielli di primissimo piano tra natura selvaggia, borghi storici e dei piatti fantastici da assaggiare e da gustare. Andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta e che cosa sapere a riguardo.

In Italia, come è noto, ci sono tantissime bellezze sparse in giro per la penisola, e che ci offrono sempre spunti per le nostre vacanze, che possono essere tanto lunghe o, in alternativa, anche delle brevi fughe. Come è noto, da questo punto di vista, ad attirare maggiormente l’attenzione sono senza ombra di dubbio i grandi centri e le grandi città. In un contesto di questo tipo, però, è del tutto fisiologico che con un approccio di questo tipo, ci si perda qualcosa. Soprattutto se si considera il fatto che tra bellezze paesaggistiche e monumentali ce n’è davvero per tutti i gusti.

Urbino
Alcune zone del Paese, poi, sono completamente sottovalutate o ignorate e questo rappresenta una grave colpa. Soprattutto in virtù del fatto che conservano al loro interno degli autentici gioielli. Nello specifico, andiamo a puntare i riflettori su una Regione che per distacco è forse quella maggiormente sottovalutata e che invece ha tutto per lasciarti davvero a bocca aperta. Ha tutto quello che un uomo può cercare: natura selvaggia, borghi storici capaci di incantare i nostri occhi e piatti che sono davvero indimenticabili e che sono tipici.

Per il tuo prossimo viaggio attenzione a questa Regione: ha tutto quel che cerchi

Se sei alla ricerca di una destinazione per un fine settimana da passare tra bellezze e relax, allora non puoi non tenere in considerazione le Marche. Si tratta di una Regione che ha un fascino e delle bellezze che troppo spesso vengono sottovalutati. I posti più suggestivi dal punto di vista paesaggistico sono sicuramente le Marmitte dei Giganti, un canyon che toglie davvero il fiato, e le Grotte di Frasassi⁣, che sono tra le più grandi, suggestive ed anche impressionanti di tutta Europa. Un posto da vedere assolutamente almeno una volta nella vita.

Marche
Oltre a queste bellezze paesaggistiche, però, se si decide di andare nella Regione Marche, non si può non fare una tappa ad Urbino. Il consiglio è di fare una passeggiata nel centro storico, visitare esternamente il Palazzo Ducale per poi godersi il tramonto da Via Raffaello⁣. Un qualcosa che non dimenticherete. Arrivati a sera, poi, è d’obbligo una cena tipica marchigiana in una trattoria nel cuore di Urbino. In questo modo potrai provare anche le prelibatezze che sono in grado di preparare da quelle parti.

