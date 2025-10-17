Quest’anno il torrone non lo compro, lo preparo in casa e lo faccio in tantissimi gusti diversi: questo è quello classico

Quest’anno il torrone dei morti lo prepariamo in casa e non lo compriamo mai più: la ricetta perfetta, per poter gustare una vera specialità.

C’è qualcosa di profondamente affascinante nel riscoprire i dolci della tradizione, specialmente durante l’autunno e in vista delle festività. Il torrone, con la sua consistenza croccante e il profumo di miele e mandorle, è uno di quei sapori che riportano subito a ricordi d’infanzia. Ma quest’anno, una cosa è certa: il torrone non si acquista più al supermercato, si fa in casa. E non solo nella versione classica, ma anche in decine di varianti creative, tra frutta secca, cioccolato, spezie e frutti esotici.

Preparare il torrone in casa è più semplice di quanto si possa immaginare e permette di controllare ogni ingrediente, evitando conservanti e scegliendo materie prime di qualità. Il bello è che si può personalizzare in base ai gusti e alle esigenze alimentari: senza glutine, vegano, con meno zuccheri o con combinazioni audaci come pistacchi e arancia candita, oppure cioccolato fondente e sale affumicato.

Torrone dei morti, la ricetta classica per poterlo preparare in casa senza difficoltà

In Italia è proprio in vista del giorno dei morti, che si inizierà la preparazione per il torrone. Ogni regione ha la usa usanza e la sua ricetta tipica. Quello che andremo a preparare oggi è la variante più conosciuta, quella classica al cioccolato con le nocciole. Un mixi di morbidezza e croccantezza, che farà vivere un vero viaggio nel gusto. Vediamo allora come procedere per preparare il classico torrone dei morti.

Ingredienti per 1kg di torrone:

Per il gusto di torrone alla mandorla

200 gr di cioccolato bianco

100 gr di crema alba

100 gr di pasta alla mandorla

100 gr di granella di mandorle

Per il gusto di torrone al gianduia

200 gr di cioccolato a latte con nocciole

100 gr di crema alba

100 gr di pasta di nocciole

100 gr di nocciole

Per la copertura

200 gr di cioccolato fondente

Procedimento:

Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria Versare qualche cucchiaiata di cioccolato nello stampo per il torrone Spalmarlo in maniera omogenea nello stampo e lasciar solidificare Non appena si sarà asciugato ripetere l’operazione spennellando altra cioccolata Continuare con quest’operazione fino ad esaurimento del cioccolato in modo da avere uno spessore uniforme Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria Non appena sarà sciolto, aggiungere 100 g di crema alba e mescolare Unire ora la pasta alla mandorla continuando a mescolare finché non si otterrà una crema omogenea Togliere dal fuoco, unire la granella di mandorle e mescolare Versare la crema alla mandorla nello stampo del torrone dei morti e mettere in frigo fino a che non si sarà solidificato Quindi, sciogliere il cioccolato alle nocciole a bagnomaria, non appena sarà completamente sciolto, aggiungere 100 g di crema alba e poi la crema al gianduia Togliere dal fuoco e unire le nocciole Versare nello stampo e mettere in frigo per almeno 2 ore.

Una volta solidificato, non resterà che togliere il torrone dallo stampo, con delicatezza, tagliare a fette e gustare immediatamente. Sarà davvero delizioso.