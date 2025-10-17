Quest’anno il torrone non lo compro, lo preparo in casa e lo faccio in tantissimi gusti diversi: questo è quello classico

Quest’anno il torrone dei morti lo prepariamo in casa e non lo compriamo mai più: la ricetta perfetta, per poter gustare una vera specialità.
C’è qualcosa di profondamente affascinante nel riscoprire i dolci della tradizione, specialmente durante l’autunno e in vista delle festività. Il torrone, con la sua consistenza croccante e il profumo di miele e mandorle, è uno di quei sapori che riportano subito a ricordi d’infanzia. Ma quest’anno, una cosa è certa: il torrone non si acquista più al supermercato, si fa in casa. E non solo nella versione classica, ma anche in decine di varianti creative, tra frutta secca, cioccolato, spezie e frutti esotici.
Preparare il torrone in casa è più semplice di quanto si possa immaginare e permette di controllare ogni ingrediente, evitando conservanti e scegliendo materie prime di qualità. Il bello è che si può personalizzare in base ai gusti e alle esigenze alimentari: senza glutine, vegano, con meno zuccheri o con combinazioni audaci come pistacchi e arancia candita, oppure cioccolato fondente e sale affumicato.
Torrone dei morti, la ricetta classica per poterlo preparare in casa senza difficoltà
In Italia è proprio in vista del giorno dei morti, che si inizierà la preparazione per il torrone. Ogni regione ha la usa usanza e la sua ricetta tipica. Quello che andremo a preparare oggi è la variante più conosciuta, quella classica al cioccolato con le nocciole. Un mixi di morbidezza e croccantezza, che farà vivere un vero viaggio nel gusto. Vediamo allora come procedere per preparare il classico torrone dei morti.
Ingredienti per 1kg di torrone:
Per il gusto di torrone alla mandorla
- 200 gr di cioccolato bianco
- 100 gr di crema alba
- 100 gr di pasta alla mandorla
- 100 gr di granella di mandorle
Per il gusto di torrone al gianduia
- 200 gr di cioccolato a latte con nocciole
- 100 gr di crema alba
- 100 gr di pasta di nocciole
- 100 gr di nocciole
Per la copertura
- 200 gr di cioccolato fondente
Procedimento:
- Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria
- Versare qualche cucchiaiata di cioccolato nello stampo per il torrone
- Spalmarlo in maniera omogenea nello stampo e lasciar solidificare
- Non appena si sarà asciugato ripetere l’operazione spennellando altra cioccolata
- Continuare con quest’operazione fino ad esaurimento del cioccolato in modo da avere uno spessore uniforme
- Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria
- Non appena sarà sciolto, aggiungere 100 g di crema alba e mescolare
- Unire ora la pasta alla mandorla continuando a mescolare finché non si otterrà una crema omogenea
- Togliere dal fuoco, unire la granella di mandorle e mescolare
- Versare la crema alla mandorla nello stampo del torrone dei morti e mettere in frigo fino a che non si sarà solidificato
- Quindi, sciogliere il cioccolato alle nocciole a bagnomaria, non appena sarà completamente sciolto, aggiungere 100 g di crema alba e poi la crema al gianduia
- Togliere dal fuoco e unire le nocciole
- Versare nello stampo e mettere in frigo per almeno 2 ore.
Una volta solidificato, non resterà che togliere il torrone dallo stampo, con delicatezza, tagliare a fette e gustare immediatamente. Sarà davvero delizioso.