La notte nel cuore, la confessione sull’agguato: si scopre chi è stato, ecco le anticipazioni per l’amatissima e seguitsissima serie tv turca.

La notte nel cuore continua a proporre trame interessanti a tutto il pubblico di Canale 5, in attesa del gran finale; con il doppio appuntamento di questo ottobre (a novembre si dovrebbe tornare al solo appuntamento della domenica in una settimana) il gran finale della serie dizi dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 prima di Natale.

Ancora più di due mesi con la serie, quindi, che ha molto da svelare agli spettatori: nell’ultima puntata, abbiamo assistito alla ripresa di Semet e alla pace fra le due fazioni. Su iniziativa di Melek e Cihan, Tahsin ha accettato di interrompere la faida, mettendo come condizione il divorzio di Samet da Sumru.

Tutto sembra andare per il meglio, ma le cose precipiteranno nuovamente nel prossimo appuntamento: l’agguato rischia di mettere in serio pericolo la pace appena raggiunta, ora si scopre la verità sul colpevole.

La notte nel cuore, chi ha realizzato l’agguato? Ora c’è la verità, le anticipazioni

Nella prossima puntata de La notte nel cuore scoppierà nuovamente la tensione fra Nuh e Cihan, soprattutto perché il primo ritiene colpevoli i Sansalan dell’agguato a Tahsin. Portando avanti delle indagini, Cihan scopre che suo padre aveva davvero assoldato un uomo per uccidere Tahsin, ma in realtà non è stato l’uomo di Samet a sparare.

Nuh e Tahsin sono pronti a dichiarare nuovamente guerra ai Sansalan, ma a sorpresa esce fuori l’identità dell’uomo misterioso che ha sparato a Tahsin: Serhat, il suo fedele sottoposto, che tra l’altro prova anche ad avvelenarlo una volta tornato a casa dall’ospedale. Ma cosa ha spinto Serhat a sparare al suo capo?

In realtà, si è trattato di un errore: l’uomo cercherà di far ricadere la colpa su Cihan, che in un primo momento finirà in prigione, ma successivamente Tahsin si insospettirà di Serhat e chiederà alla polizia di continuare le indagini, interrogando la sua guardia del corpo.

Il commissario tenderà quindi una trappola all’interrogato, spiegando che Tahsin ha ricordato tutto, a quel punto, Serhat crollerà e confesserà di aver sparato a Tahsin, ma che si è trattato di un incidente. Dopo aver seguito di nascosto Tahsin per proteggerlo, ha notato che l’uomo si era fermato in un bosco; nell’ombra, intravedendo un ombra, credeva fosse un uomo dei Sansalan e ha premuto il grilletto, colpendo in realtà Tahsin. Subito dopo, ha inscenato l’agguato.