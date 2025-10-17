Domenico fa una scoperta inaspettata: come un fulmine a ciel sereno. Blanca 3, spoiler 20 ottobre

Dalle anticipazioni di Blanca 3, Domenico resta sconcertato: una rivelazione importante.

Ancora una volta la protagonista desta non poca tribolazione. I telespettatori si agitano, impazienti. A quando una vera riconciliazione tra Liguori e Blanca? Mezze verità, dichiarazioni d’amore e Domenico Falena, l’intruso della situazione – oltretutto è incinta di quest’ultimo, troppe le complicazioni.

Una semplice attrazione sfociata in una collaborazione lavorativa non ufficiale affinché la ‘detective’ lo aiuti a ritrovare suo figlio – ma, naturalmente, non mancano gli equivoci. Michele è convinto si tratti di amore, è pazzo di gelosia, tuttavia ha tentato di aprire il suo cuore a Blanca, sperando ricambiasse.

Niente da fare, la ragazza è irremovibile – aspettare un bambino da un altro uomo, benché non ne sia interessato, è qualcosa più grande di loro. Quali colpi di scena aspettarsi nella prossima puntata? Il giovane contractor dovrà fare i conti con una scoperta inattesa e, perciò, Ferrando sarà nuovamente al suo fianco.

Blanca 3, anticipazioni 20 ottobre: l’ora della verità?

Innanzitutto, si voglia specificare che lunedì 20 ottobre andrà in onda la fatidica puntata dell’aggressione ai danni di Blanca – una fiction costituita da un lungo episodio a settimana, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza. Dunque, si prospetta un proseguimento narrativo particolarmente intenso.

Difatti, vivrà una brutta esperienza che le recherà un forte spavento – l’assassino di uno psichiatra del Museo del Buio le si accanirà contro. Per tal motivo, deciderà di fermarsi. Meglio prendere una pausa e metabolizzare l’accaduto. A questo punto lascerà che siano Bacigalupo e Liguori a indagare sul caso in esame.

Nonostante questo temporaneo distacco professionale, il collega continuerà a rimanerle accanto, tuttavia si accorgerà di non avere l’esclusiva. Anche Domenico le starà vicino, fosse solamente per aggiornarla riguardo il ritrovamento del bambino. In merito, lo attenderà una scoperta alla quale non potrà credere.

In realtà non si conosce quale sia il vero arcano da svelare. Magari, si renderà conto della disonestà del suo capo Eva Faraldi, quest’ultima coinvolta nel traffico di bambini in quella stessa struttura ove Domenico sta cercando delle risposte. Sicuramente, inseguire la verità diverrà pericoloso, ma non potrà farne a meno.

Potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora, dal quale ne uscirebbe una storia terrificante. A questo punto sarebbe costretto a indagare più a fondo, secondo i suoi metodi, non fidandosi di niuno – spesso dimostra enormi difficoltà nel fidarsi persino di Blanca. Tutte congetture che porteranno a una definizione della vicenda.

Ad ogni puntata l’asticella delle aspettative si pone sempre più in alto. In effetti, gli appuntamenti che si susseguono settimanalmente costituiscono numerosi tasselli che trovano perfetta collocazione in questo puzzle intricato. Si avranno le dovute risposte, magari sventando il traffico di bambini quale filo conduttore.